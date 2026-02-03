Mar del Plata: Violento episodio en un museo terminó a las piñas

Un hombre se cruzó con su ex novia y su nueva pareja en el Museo MAR de Mar del Plata y terminó a las trompadas con el actual novio ante los visitantes.
Un violento episodio se registró en el Museo "MAR" de Mar del Plata, donde un hombre se cruzó con su ex novia y la nueva pareja de la mujer y terminó a las trompadas con el actual novio, ante la sorpresa de los visitantes que se encontraban en el lugar.
Según se informó, el incidente ocurrió en el hall del museo y fue filmado por testigos. Las imágenes del enfrentamiento rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando repercusión por la escena de violencia dentro de un espacio cultural.
De acuerdo a las primeras versiones, el conflicto se habría iniciado cuando una de las parejas recorría el museo y se encontró de manera inesperada con el ex novio de la mujer. El cruce comenzó con un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero en pocos segundos escaló a una pelea física.
La gresca incluyó golpes de puño y patadas y se prolongó durante varios minutos dentro del establecimiento. Durante la pelea, varios visitantes intentaron intervenir para separarlos, aunque no lograron hacerlo de inmediato. A pesar de la violencia del episodio, se informó que ninguno de los dos hombres involucrados sufrió heridas como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en el Museo MAR de la ciudad costera.
