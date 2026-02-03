Mar del Plata: Violento episodio en un museo terminó a las piñas

Según se informó, el incidente ocurrió en el hall del museo y fue filmado por testigos. Las imágenes del enfrentamiento rápidamente se viralizaron en redes sociales, generando repercusión por la escena de violencia dentro de un espacio cultural.

Embed A LAS PIÑAS EN UN MUSEO: SE CRUZÓ A SU EX CUANDO PASEABA CON SU ACTUAL PAREJA POR EL MISMO LUGAR

- Fue en Mar del Plata pic.twitter.com/DfXFeObeiL — Vía Szeta (@mauroszeta) February 2, 2026

De acuerdo a las primeras versiones, el conflicto se habría iniciado cuando una de las parejas recorría el museo y se encontró de manera inesperada con el ex novio de la mujer. El cruce comenzó con un intercambio verbal cargado de insultos y reproches, pero en pocos segundos escaló a una pelea física.

La gresca incluyó golpes de puño y patadas y se prolongó durante varios minutos dentro del establecimiento. Durante la pelea, varios visitantes intentaron intervenir para separarlos, aunque no lograron hacerlo de inmediato. A pesar de la violencia del episodio, se informó que ninguno de los dos hombres involucrados sufrió heridas como consecuencia del enfrentamiento ocurrido en el Museo MAR de la ciudad costera.