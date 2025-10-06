Nobel de Medicina para dos científicos estadounidenses y uno japonés

El anuncio llegó desde Estocolmo, Suecia, donde el Comité Nobel entrega, desde 1901, este reconocimiento a "aquellos que, durante el año anterior, hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad".

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmune dañe al organismo, y es de vital importancia para entender las enfermedades autoinmunes.

el-premio-nobel-de-medicina-fue-otorgado-a-mary-e-brunkow-fred-ramsdell-y-shimon-sakaguchi-foto-reuters-3NFEK34YF5F3ZET4V4FGY34Y6U

El jurado destacó que los premiados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, los guardianes del sistema inmune, y abrieron una nueva línea de investigación, lo que permitió desarrollar nuevos tratamientos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para nuestra comprensión del funcionamiento del sistema inmune y por qué no todos los humanos desarrollamos enfermedades autoinmunes”, indicó Olle Kämpe, presidente del jurado.

Entre los anteriores galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina figuran científicos de renombre, como Alexander Fleming, que compartió el premio en 1945 por descubrir la penicilina. En los últimos años, el premio ha reconocido importantes avances, entre ellos los que permitieron el desarrollo de las vacunas COVID-19.

El premio de Medicina del año pasado se concedió a los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del micro-ARN y su papel clave en el crecimiento y la vida de los organismos multicelulares, que ayuda a explicar cómo las células se especializan en distintos tipos.

Cuándo se entregan los Premios Nobel 2025