Comienzan ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el cáncer

La noticia llega desde el Centro Nacional Gamaleya, el mismo que desarrolló la Sputnik V contra el COVID-19. Su director, Alexánder Guínzburg, confirmó que los ensayos arrancarán en un mes y medio y contarán con voluntarios cuyos perfiles genéticos ya fueron estudiados para adaptar el tratamiento.

La clave de esta vacuna está en la personalización: cada paciente recibirá un fármaco único, creado con ayuda de inteligencia artificial, que enseñará al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células malignas. Esta técnica se apoya en el ARNm, la misma herramienta biotecnológica que revolucionó las vacunas en los últimos años.

Otra vacuna innovadora

Pero no es el único avance ruso. Otro equipo de investigación trabaja en EnteroMix, una vacuna experimental que utiliza virus oncolíticos, virus diseñados para atacar células tumorales sin afectar al resto del organismo. Según los estudios preliminares, esta combinación de cuatro virus no patógenos logró frenar e incluso eliminar tumores en modelos preclínicos.

Aunque todavía faltan pruebas clínicas extensas para confirmar seguridad y eficacia, los anuncios marcan un paso clave en la carrera global por encontrar nuevas armas contra el cáncer, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo.

