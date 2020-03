Para tener sexo muchos rompen el aislamiento

En las últimas horas, llamó la atención la detención de un hombre de 48 años que infringió el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno por buscar travestis en el barrio porteño Constitución para satisfacer sus necesidades sexuales. Y si bien esto fue tomado con cierta burla en las redes sociales, la realidad es que este caso fue solo uno de varios que, indicaron los especialistas, está sucediendo: escaparse de casa para tener sexo.

Según la sexóloga clínica recibida en la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), Romina Camacho, con “el tema del aislamiento, aumentó la abstinencia sexua”’, por lo que hay “muchos pacientes que están rompiendo el aislamiento para poder tener sexo, porque el que no tiene pareja estable ni vive en su casa con su pareja rompe el aislamiento y se va a tener relaciones sexuales”.

“Obviamente, la falta de sexo en parejas alejadas por el aislamiento si afecta mucho más al malestar del aislamiento, no solo porque están aislados y no pueden hacer su vida normal, sino también porque no pueden tener sexo y esto complica más las cosas y aumenta muchísimo el malestar”, precisó Camacho en diálogo con Diario Popular.

En este contexto, señaló la sexóloga, las consultas virtuales”’aumentaron sobre qué puedo, qué no puedo, qué hago y qué no hago” y advirtió que, una vez terminado el aislamiento, “las consultas van a aumentar, porque van a haber bastantes problemas sexuales pospandemia”.

“Siempre es positivo tener relaciones sexuales, más en épocas de estrés. La descarga sexual hace que bajen los niveles de estrés y ayuda muchísimo, así que siempre es positivo”, aseveró.

Por este motivo, la profesional de la salud expresó que existen varias formas de poner tener relaciones sin movernos de nuestra casa, como para atenuar o contrarrestar las tensiones sexuales.

“Hay videocámaras, chats y sextings (envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles), donde se puede tener relaciones sexuales o meditaciones que son eróticas. Hay varios recursos”, explicó.

Y en los casos de las parejas con hijos, recomendó que un buen momento para tener sexo es “a la hora de la siesta”, aunque, si “no hay muchas ganas, siempre es bienvenido poner un vídeo porno”.

“La pornografía para muchas parejas es una gran ayuda, siempre y cuando no sea una adicción, que no estemos todo el día mirando porno, pero si, ayuda. En estos momentos aislamiento en la que no quedan más series que ver o cosas que hacer, cuando la libido un poco baja. Yo a todos mis pacientes les recomiendo que se vistan, peinen, perfumen y sigan seduciendo como antes a sus parejas”, cerró.