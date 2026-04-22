Brasil: una tendencia viral que promueve agresiones derivó en un brutal ataque a una joven

Alana fue trasladada de urgencia al hospital de San Gonzalo, donde permaneció internada durante casi un mes en terapia intensiva. Los médicos debieron inducirle un coma y someterla a múltiples cirugías para salvarle la vida.

La joven fue dada de alta el 4 de marzo, luego de una evolución favorable. Sin embargo, debió enfrentar a su agresor en tribunales el pasado 17 de abril, en una audiencia en la que se la vio visiblemente afectada y con secuelas físicas evidentes.

El rol de las redes sociales en los hechos de violencia de género

"La violencia de género es un problema estructural grave y afecta a muchísimas mujeres", advirtieron. "La violencia de género es un problema estructural grave y afecta a muchísimas mujeres", advirtieron.

El caso también expuso el rol de las redes sociales en la reproducción de discursos violentos. Videos que simulan reacciones agresivas ante el rechazo femenino circularon ampliamente, e incluso habrían sido compartidos por el propio atacante antes del hecho.

Tras la agresión, se registraron mensajes de burla y justificación de la violencia en plataformas digitales, lo que profundizó la conmoción social y el repudio de distintos sectores. El episodio se inscribe en un escenario más amplio de incremento de la violencia de género en Brasil. Datos del Instituto Igarapé señalan que los femicidios crecieron un 13% desde 2018, junto con aumentos significativos en otras formas de violencia.

Las estadísticas también reflejan un incremento en la violencia sexual, patrimonial y psicológica, así como una persistente subnotificación de los casos, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema.

A su vez, informes recientes indican que millones de mujeres brasileñas sufren violencia doméstica cada año, muchas veces frente a testigos que no intervienen, lo que evidencia la persistencia de patrones culturales que naturalizan estas conductas.