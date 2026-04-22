Brasil: una tendencia viral que promueve agresiones derivó en un brutal ataque a una joven

El intento de femicidio ocurrió tras reiterados rechazos y quedó vinculado a contenidos virales que incitan a agredir mujeres, en medio de un alza de la violencia de género en Brasil.
El ataque a la joven brasileña Alana Anísio Rosa, de 20 años, reavivó la preocupación por la violencia machista en Brasil, en un contexto atravesado por la viralización de contenidos en redes sociales que promueven agresiones contra mujeres ante el rechazo. El agresor, Luiz Felipe Sampaio, fue detenido por intento de femicidio tras apuñalarla en su vivienda.
El hecho ocurrió el 6 de febrero en Río de Janeiro, semanas después de que la víctima rechazara reiteradas propuestas del atacante. La Justicia investiga el caso mientras avanza el proceso penal, en el que la joven ya declaró en una primera audiencia.
Según la reconstrucción del caso, Sampaio, de 22 años, conocía a la víctima del gimnasio que ambos frecuentaban, luego de insistir en invitarla a salir y recibir negativas, el agresor irrumpió en su domicilio y la atacó con unas 40 puñaladas.
Alana fue trasladada de urgencia al hospital de San Gonzalo, donde permaneció internada durante casi un mes en terapia intensiva. Los médicos debieron inducirle un coma y someterla a múltiples cirugías para salvarle la vida.
La joven fue dada de alta el 4 de marzo, luego de una evolución favorable. Sin embargo, debió enfrentar a su agresor en tribunales el pasado 17 de abril, en una audiencia en la que se la vio visiblemente afectada y con secuelas físicas evidentes.
El caso también expuso el rol de las redes sociales en la reproducción de discursos violentos. Videos que simulan reacciones agresivas ante el rechazo femenino circularon ampliamente, e incluso habrían sido compartidos por el propio atacante antes del hecho.
Tras la agresión, se registraron mensajes de burla y justificación de la violencia en plataformas digitales, lo que profundizó la conmoción social y el repudio de distintos sectores. El episodio se inscribe en un escenario más amplio de incremento de la violencia de género en Brasil. Datos del Instituto Igarapé señalan que los femicidios crecieron un 13% desde 2018, junto con aumentos significativos en otras formas de violencia.
Las estadísticas también reflejan un incremento en la violencia sexual, patrimonial y psicológica, así como una persistente subnotificación de los casos, lo que dificulta dimensionar la magnitud real del problema.
A su vez, informes recientes indican que millones de mujeres brasileñas sufren violencia doméstica cada año, muchas veces frente a testigos que no intervienen, lo que evidencia la persistencia de patrones culturales que naturalizan estas conductas.
comentar