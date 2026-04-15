Sol Pérez explicó por qué no puede buscar un bebé: "El sexo con maternidad es imposible"

La panelista no logra concretar uno de sus sueños más fuertes por un problema de incompatibilidad de horarios en el cotidiano con su marido.
Sol Pérez quiere ser mamá por segunda vez pero no logra avanzar con la búsqueda del bebé. La integrante de El noticiero de la gente, en los mediodías de Telefe y de El debate de Gran Hermano, contó que está con problemas con Guido Mazzoni para organizar los horarios de intimidad en la pareja. "Hoy tenemos cero noviazgo...".
"El sexo con la maternidad es casi imposible. Pobre Guido, casi imposible. Nos intentamos organizar. Encima yo quiero buscar otro bebé... Cuando Marco duerme la siesta, Guido está trabajando. Generalmente, Guido se queda un rato más en casa a la mañana y yo voy a trabajar", contó Sol, sobre la dinámica diaria, de la pareja.
"Vamos buscando horarios cuando Marco ya está dormido a la noche. Pero justo estábamos hablando en el auto y le digo: “mirá, Gui, le digo, no todos los viernes, pero un viernes al mes, por lo menos, tenemos que tener un plan para nosotros”. Es como que vas perdiendo eso de la pareja, de ir a cenar...".
"Tenemos cero de noviazgo. Es como todo: Marco, Marco, Marco, todo Marco (su hijo en común). Te vas durmiendo porque le das de comer, lo bañás, le ponés el pijamita, toma la memi, lo hacés dormir...", se sinceró, Pérez, durante una entrevista con Carolina Pampita Ardohain, para Infobae.
“Por acá lista para una nueva gala. Con esta espalda no puedo decir que no entreno”, posteó Sol, sobre una imagen de la parte alta de su espalda, en redes sociales. Acto seguido, en la misma publicación, la panelista supo reconocer. “Nunca muestro mi espalda porque es una de las cosas que menos me gusta, pero esta captura lo amerita”.
la sinceridad de Pérez generó una ola de mensajes de apoyo y cariño en la publicación original, que subió a su cuenta oficial de Instagram. “Sos una reina”; “La más bella de la televisión”; “No podés ser tan impresionante”; “Todo te queda hermoso, Sol”, “Nuestra analista favorita”, fueron algunos de los comentarios, que más se destacaron.
