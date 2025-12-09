DOTA desmiente versiones sobre la comprar de MOQSA

“Totalmente mentira”, respondió Marcelo Pasciuto a una nota que aseguraba que el grupo DOTA iba a comprar MOQSA incluyendo toda la flota de colectivos, incluyendo la infraestructura operativa y los recorridos.

“Nota falsa sin ninguna veracidad”, sumó en otro comentario a través de redes sociales, donde también expuso que “es una pena como juegan en este difícil momento con la gente de dicha empresa”.

El rumor surgió a partir de que pequeños medios del sur del conurbano bonaerense aseguraran la existencia de un “comunicado oficial” en el cual el grupo DOTA anunciaba la compra de MOQSA.

Actualmente MOQSA es responsable de las líneas 159 - 219 - 300 - 372 - 584 - 603 - 619 las cuales prestan servicio en el corredor Quilmes–Berazategui–Florencio Varela, transportando a miles de usuarios a diario. Además de la flota de colectivos y el volumen significativo de pasajeros, la empresa posee talleres, cabeceras y un plantel de trabajadores con fuerte presencia territorial.

MOQSA es conocida popularmente como "El Blanquito" por el color de sus unidades en algunas de sus líneas, y es considerado un actor clave en el sur del conurbano bonaerense. Por lo tanto, su compra por parte de DOTA no se trataría de un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia de crecimiento y concentración empresarial que este grupo ha liderado de manera sostenida durante las últimas décadas.

Por caso, recientemente, DOTA incorporó a su cartera varias líneas históricas como la 32, 75, 128 y 158), fortaleciendo su presencia en la zona de Lanús y Pompeya.

Pero además de operar líneas de colectivo, el grupo también es dueño de Megacar (representante de la marca de chasis Agrale en Argentina) y controla la carrocera Todo Bus, lo que le otorga un control vertical sobre la producción y renovación de su flota.