La UTA analiza un paro de colectivos este 18 de diciembre: todo lo que hay que saber

La UTA podría adherirse a la jornada de protesta si no hay una definición inmediata sobre el Sueldo Anual Complementario, según lo planteado por el gremio en la última reunión en la Secretaría de Trabajo. El sindicato que conduce Roberto Fernández advirtió que, de no cumplirse con los plazos legales, avanzará con una medida de fuerza que afectaría a millones de usuarios.

Desde el sector empresario propusieron pagar el aguinaldo en cuotas, aunque sin un acuerdo cerrado. En Chaco, el gremio solicitó dividir el monto en cuatro pagos consecutivos hasta marzo de 2026, mientras que las cámaras del AMBA plantearon un esquema de seis tramos sujetos a la disponibilidad financiera.

En un comunicado, las entidades del transporte alertaron sobre la grave situación económica del sector, marcada por ingresos insuficientes, aumento de costos y falta de actualización de los subsidios. Según expresaron, este escenario hace “materialmente imposible” cumplir en tiempo y forma con todas las obligaciones salariales, y el plazo para evitar el paro vencería en las próximas 48 horas.

El comunicado de los gremios de transporte sobre el conflicto

“Durante los últimos meses, las cámaras comparecientes han advertido reiteradamente que el sector opera con ingresos insuficientes, crecientes costos (combustible, repuestos, mantenimiento, seguros, cargas sociales), distorsiones tarifarias y ausencia de actualización de fondos compensadores, lo cual ha colocado a numerosas empresas asociadas al borde de la paralización operativa.

Venimos a informar la gravísima coyuntura económica, financiera y operativa que atraviesa actualmente el sector del transporte automotor de pasajeros en todo el país, situación que ha generado un quiebre absoluto del equilibrio económico, tornando materialmente imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal“.