En Perú, el Papa León XIV pidió "verdad, justicia, perdón y reparación" ante los abusos en la Iglesia

Lo hizo durante un encuentro con los obispos, a quienes les pidió "favorecer el diálogo y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad". También participó de una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima.
El Papa León XIV instó este jueves a los obispos de Perú a responder ante los abusos perpetrados en la Iglesia con "verdad, justicia, perdón, reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles". Así lo manifestó durante su discurso en la Capilla del Palacio Arzobispal de Lima, en el marco de su sexto Viaje Apostólico Internacional, tras haber aterrizado en la capital peruana la tarde del miércoles procedente desde la Argentina.
"Permítanme referirme a una realidad que nos ha causado tanto dolor: los abusos perpetrados por miembros del clero o en el contexto eclesial. Hemos de responder como lo haría Jesús, con la verdad, con justicia, con perdón, con reparación y un compromiso cada vez más decidido a favor de una cultura de la prevención y protección de los más débiles frente a estos delitos", subrayó el Santo Padre ante el episcopado peruano.
León XIV llamó también a preservar la unidad en la Iglesia y recordó que estuvo sentado en ese mismo recinto en 2018 durante la visita del Papa Francisco. En este sentido, evocó las palabras de su predecesor para pedirles que "no se queden presos de divisiones que parcializan y reducen la vocación a la que han sido llamados" y defendió que la comunión es el "fundamento de la credibilidad" del anuncio del Evangelio.
"Nuestra misión como obispos nos pide ser constructores de puentes, favorecer el diálogo, educar para el encuentro y ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana", manifestó el Papa, que también exhortó a los obispos a "abrir el corazón".
Durante su intervención, articulada en torno al lema de la visita '¡Abramos el corazón!', el Santo Padre señaló que la Iglesia debe atravesar "las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres".
El Sumo Pontífice repasó el legado de los santos vinculados al país -entre ellos, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías- como "escuela de santidad" y ejemplo de cercanía con las periferias y los más desfavorecidos.
Al cabo, cerró su discurso resumiendo su mensaje en tres peticiones concretas dirigidas a los obispos peruanos: "No dejen de caminar con este pueblo; no dejemos de caminar juntos, en comunión episcopal como testigos de la unidad que anunciamos; y no dejemos de abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo".
Horas después, León XIV participó de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. "Son ustedes el signo de esperanza", les dijo durante la ceremonia en la que se emocionó hasta las lágrimas. Y agregó: "Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él".
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