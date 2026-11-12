En Perú, el Papa León XIV pidió "verdad, justicia, perdón y reparación" ante los abusos en la Iglesia

Durante su intervención, articulada en torno al lema de la visita '¡Abramos el corazón!', el Santo Padre señaló que la Iglesia debe atravesar "las montañas de la indiferencia, los desiertos del individualismo y las distancias que separan a los hombres".

El Sumo Pontífice repasó el legado de los santos vinculados al país -entre ellos, Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano, San Martín de Porres y San Juan Macías- como "escuela de santidad" y ejemplo de cercanía con las periferias y los más desfavorecidos.

Hagamos de nuestros hogares escuelas de fraternidad; de nuestras empresas, comunidades de trabajo digno y responsabilidad social; de nuestras diferencias culturales, oportunidades de encuentro; y de nuestras instituciones, espacios donde las mujeres y los hombres puedan… — Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026

Al cabo, cerró su discurso resumiendo su mensaje en tres peticiones concretas dirigidas a los obispos peruanos: "No dejen de caminar con este pueblo; no dejemos de caminar juntos, en comunión episcopal como testigos de la unidad que anunciamos; y no dejemos de abrir el corazón a Dios, a los hermanos y a su pueblo".

Horas después, León XIV participó de una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. "Son ustedes el signo de esperanza", les dijo durante la ceremonia en la que se emocionó hasta las lágrimas. Y agregó: "Cuanto más aprendemos a amar a Jesús, más capaces somos de amar como él".