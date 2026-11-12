"Somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino", destacó.

Milei defendió el impacto de la inteligencia artificial

En otro momento de su discurso, el Presidente se enfocó en la centralidad de la revolución tecnológica en la historia económica de las naciones. Sin mencionarlo, contradijo al Papa León XIV, que pidió atención a la tecnología, en especial a la Inteligencia Artificial.

Milei refutó la teoría de que la innovación destruya puestos laborales y afirmó que, por el contrario, se trata del principal motor que eleva la dignidad humana en su conjunto. "La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera", sostuvo.

En esa línea, remarcó que, si bien este crecimiento productivo se manifiesta a distintos ritmos según el contexto histórico y geográfico, "termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata". Y también, puso el foco en el desarrollo global de la inteligencia artificial y su potencial impacto positivo en áreas críticas como la salud y la educación.