El Presidente proyectó esa meta de cara a 2031. "El país tiene todo para ser protagonista", dijo en la Gala Endeavor Argentina 2026, donde defendió el impacto de la inteligencia artificial en áreas como la salud y la educación.
El presidente Javier Milei participó este jueves por la noche de la Gala Endeavor Argentina 2026, llevada a cabo en el complejo Rut Haus de la Ciudad de Buenos Aires. Ante un auditorio integrado por empresarios, afirmó que el país tiene un coeficiente de apertura del 30% en la actualidad y prometió "llevarlo al 90%".
“Hay que ampliar ese tamaño de mercado para potenciar los rendimientos crecientes y acelerar el crecimiento de la economía; lo que hacemos desde el Ministerio de Desregulación, quitando regulaciones, y desde el Ministerio de Capital Humano, otra de las grandes fuentes del crecimiento económico”, puntualizó el libertario.
“Cuando llegamos al gobierno, llegábamos a menos del 10% de la población del planeta. Hoy abrimos más de 500 mercados y llegamos al 30%. Estamos trabajando fuertemente y nuestra idea es llegar, de acá a 2031, al 90% del planeta. Argentina tiene un coeficiente de apertura de 30% y debería tener uno de 90%”, proyectó.
En su primer mensaje después de conocerse que la inflación dio salto en octubre y trepó al 2,2%, Milei uso de relieve las condiciones estructurales de la economía nacional para insertarse de lleno en la vanguardia digital y de servicios basados en el conocimiento. "La Argentina tiene todo para ser protagonista", enfatizó, tras enumerar la combinación de recursos naturales, minerales, capital humano calificado y la decisión política de su administración orientada a la desregulación económica.
"Somos un país con energía, minerales y talento, y un gobierno que decidió sacar las trabas del camino", destacó.
En otro momento de su discurso, el Presidente se enfocó en la centralidad de la revolución tecnológica en la historia económica de las naciones. Sin mencionarlo, contradijo al Papa León XIV, que pidió atención a la tecnología, en especial a la Inteligencia Artificial.
Milei refutó la teoría de que la innovación destruya puestos laborales y afirmó que, por el contrario, se trata del principal motor que eleva la dignidad humana en su conjunto. "La tecnología multiplica lo que un hombre produce en una hora de trabajo. Esa productividad se traduce en salarios más altos, en productos más baratos y así cosas que antes eran un lujo hoy se encuentran al alcance de cualquiera", sostuvo.
En esa línea, remarcó que, si bien este crecimiento productivo se manifiesta a distintos ritmos según el contexto histórico y geográfico, "termina llegando a todos y sobre todo a los más pobres, los que más ganan cuando todo se abarata". Y también, puso el foco en el desarrollo global de la inteligencia artificial y su potencial impacto positivo en áreas críticas como la salud y la educación.
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