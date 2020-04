Piden creación de comité de expertos en Gerontología

"El gobierno tiene que crear urgentemente un comité de crisis para la atención de las personas mayores con articulación entre la ANSES, el PAMI, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores(DINAPAM), las provincias, los municipios, las universidades, con médicos geriatras y gerontólogos, dado que es el grupo etario más expuesto, de mayor vulnerabilidad en la pandemia", señaló.

En este sentido, el abogado previsional y periodista sostuvo que "teniendo en cuenta lo que pasó en España hay que pensar que tenemos que ganarle al tiempo porque es valioso en relación a los adultos y adultas mayores y que se arme un comité de expertos para que haga un articulado entre todas las instituciones públicas y privadas" y en "coordinación con las provincias y los municipios".

En este sentido destacó que "se podía haber evitado" lo que ocurrió el viernes pasado en las entidades bancarias cuando jubilados y pensionados hicieron filas desde muy temprano, en plena pandemia, para cobrar sus haberes.

"Fue una situación muy triste", manifestó indignado D’Alessandro, quien forma parte de un equipo de especialistas en personas mayores convocado por la Municipalidad de Morón.

En declaraciones a este diario, el abogado afirmó: "Cuando un economista está al frente de un organismo social no entiende que detrás de un número hay una persona".

"No pongo en discusión la idoneidad como economista del titular de la ANSES ni del segundo pero sí hago foco que un economista no puede estar al servicio de un organismo social y quedó demostrado. Puede ser el mejor economista, así como lo puede ser el presidente del Banco Central, pero claramente es una persona que solo piensa en números y se vio en el desmadre que se vivió el viernes pasado" en los bancos, consideró.

"Yo advertí lo que iba a pasar y se podía haber evitado. Me traté de comunicar con funcionarios para decirles mi propuesta, que podía ser buena o no, pero por lo pronto que se piense una", comentó.

Esa propuesta, que en ese momento "se estaba a tiempo" para implementar y evitar lo que ocurrió el viernes, era establecer "el servicio postal de Correo Argentino para el pago" a los jubilados y pensionados que no tuvieran la tarjeta de débito. La misma fue publicada el 25 de marzo pasado en una nota realizada a D’Alessandro por este diario.

"Sin embargo, la ausencia de la ANSES y el Banco Central de no prever que esto iba a pasar nos llevó a ese desbarajuste que nos puede llevar a algo muy caro", sostuvo el profesional.

En este sentido remarcó que "el concepto te lleva a ver que los funcionarios, por más idóneos que fueran en su materia, si están puestos en el lugar equivocado va a pasar lo que pasó".

Y agregó que "le dieron la buena voluntad a los bancos y no me refiero al empleado bancario, que es un laburante que tiene tanto miedo como todos de enfermarse, sino que le dieron la facultad y buena voluntad a los banqueros, quienes tienen afán de lucro porque se basan en la economía".

"La buena voluntad no alcanza, lo que tendría que haber habido era políticas serias, que es lo que faltó", expresó.

Asimismo, D’Alessandro afirmó: "El presidente Alberto Fernández es el mejor de tormentas que hemos tenido para esta ocasión. Me saco el sombrero y aplaudo las medidas que ha tomado para la sociedad en general y, en particular, para los adultos mayores. Pero el problema no es el capitán de tormentas porque está en otros aspectos y delega funciones en los marineros. Aquí la equivocación grande fue de algunos marineros que van a tener que dar cuenta de la irresponsabilidad que han tenido frente a la pandemia".

ADEMÁS:

Con sillas y alcohol en gel, los bancos realizaron el pago a jubilados

Fernández: "La salida de la cuarentena será en forma paulatina y cuidadosa"