Pinamar: nuevo parte médico sobte el estado de Bastian

Según detallaron las autoridades sanitarias, durante la tarde del 21 de enero se intentó retirar de manera programada la asistencia respiratoria para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios. Sin embargo, se constató la ausencia de respiración espontánea, de probable origen neurológico, lo que obligó a reinstalar el respirador de forma inmediata.

Ante este cuadro, el equipo médico decidió realizar una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para avanzar con una traqueotomía, procedimiento que permitirá asegurar una vía aérea más estable. El menor permanece además con inmovilización cervical y bajo seguimiento permanente de los servicios de neurología, neurocirugía y terapia intensiva.

Cerca del mediodía, un nuevo comunicado oficial informó que se realizaron estudios de resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical, los cuales confirmaron la gravedad de las lesiones neurológicas. El parte indicó que el paciente continúa con pronóstico reservado y bajo estricto control médico.

Además de las lesiones cerebrales y cervicales, Bastian sufrió una hemorragia abdominal y una lesión hepática a raíz del impacto, por las cuales ya fue intervenido quirúrgicamente en varias oportunidades.

El accidente

El hecho ocurrió en la zona de médanos conocida como La Frontera, cuando el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia colisionó contra una camioneta Amarok. Tras una primera atención en un hospital local, fue trasladado en helicóptero sanitario a Mar del Plata debido a la complejidad del cuadro.

La investigación judicial continúa en curso. La fiscalía solicitó la imputación de Maximiliano Jerez, padre del menor, en una causa por lesiones culposas, al considerar que podrían no haberse respetado las medidas de seguridad. Las pericias buscarán determinar las responsabilidades de los adultos involucrados.