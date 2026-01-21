Bastian se encuentra estable, sin fiebre y con respiración espontánea

Según el informe oficial, el menor permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y sigue con respiración asistida, aunque sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial, un dato alentador en su evolución.

El parte agrega que Bastian se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y responde parcialmente a los estímulos, señales de una leve mejoría respecto a los días previos. Continúa bajo estricta supervisión médica y con tratamiento antibiótico.

Además El mensaje de la hermana del niño que murió tras un tiroteo con la Policía

Internado desde hace casi 10 días, el pequeño debió ser operado cinco veces tras sufrir múltiples fracturas de cráneo y lesiones graves en el abdomen. Además, el padre y los dos conductores de los vehículos se encuentran imputados y ahora se espera por ver como sigue la causa y el estado del niño.