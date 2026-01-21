Bastian se encuentra estable, sin fiebre y con respiración espontánea

Bastián Jerez permanece estable en terapia intensiva, sin fiebre, con respiraciones espontáneas y respuesta parcial a estímulos.
El Hospital provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre Bastian Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar y que fue trasladado de urgencia a Mar del Plata.
Según el informe oficial, el menor permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y sigue con respiración asistida, aunque sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial, un dato alentador en su evolución.
El parte agrega que Bastian se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y responde parcialmente a los estímulos, señales de una leve mejoría respecto a los días previos. Continúa bajo estricta supervisión médica y con tratamiento antibiótico.
Internado desde hace casi 10 días, el pequeño debió ser operado cinco veces tras sufrir múltiples fracturas de cráneo y lesiones graves en el abdomen. Además, el padre y los dos conductores de los vehículos se encuentran imputados y ahora se espera por ver como sigue la causa y el estado del niño.
