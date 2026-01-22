General |

Pinamar: 13.800 vehículos controlados

La ANSV controló más de 13.800 vehículos en Pinamar y labró 207 infracciones por alcoholemia, falta de papeles y patentes adulteradas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos de control en Pinamar, con presencia en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, con el objetivo de prevenir conductas de conducción temeraria y reducir riesgos para vecinos y turistas.

Hasta el momento, se controlaron 13.800 vehículos y se labraron 207 infracciones. Entre ellas, 79 fueron por alcoholemia positiva con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, 40 por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos circulaban sin patentes o con patentes adulteradas.

Los operativos, realizados en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, incluyen verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores. Se fiscaliza todo tipo de vehículos, desde autos particulares hasta motos y vehículos de transporte recreativo.

Conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato, sobre todo en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido. Las consecuencias pueden ser graves”, advirtieron desde la ANSV.

video

Operativos de la ANSV detectan alcoholemias positivas, falta de documentación y patentes adulteradas en accesos a Pinamar

Además de los controles en ruta y accesos, la agencia interviene sancionando a quienes evidencian conductas de riesgo en la vía pública, reafirmando que la seguridad vial no admite excepciones en Pinamar ni en el resto del país.

Además La informalidad laboral alcanza a más de 5,6 millones de trabajadores

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados