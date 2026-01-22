Pinamar: 13.800 vehículos controlados

Hasta el momento, se controlaron 13.800 vehículos y se labraron 207 infracciones. Entre ellas, 79 fueron por alcoholemia positiva con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, 40 por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos circulaban sin patentes o con patentes adulteradas.

Los operativos, realizados en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, incluyen verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores. Se fiscaliza todo tipo de vehículos, desde autos particulares hasta motos y vehículos de transporte recreativo.

“Conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato, sobre todo en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido. Las consecuencias pueden ser graves”, advirtieron desde la ANSV.

video Operativos de la ANSV detectan alcoholemias positivas, falta de documentación y patentes adulteradas en accesos a Pinamar

Además de los controles en ruta y accesos, la agencia interviene sancionando a quienes evidencian conductas de riesgo en la vía pública, reafirmando que la seguridad vial no admite excepciones en Pinamar ni en el resto del país.