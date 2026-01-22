Pinamar: 13.800 vehículos controlados

La ANSV controló más de 13.800 vehículos en Pinamar y labró 207 infracciones por alcoholemia, falta de papeles y patentes adulteradas.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intensificó los operativos de control en Pinamar, con presencia en la zona de La Frontera y en los accesos a la ciudad, con el objetivo de prevenir conductas de conducción temeraria y reducir riesgos para vecinos y turistas.
Hasta el momento, se controlaron 13.800 vehículos y se labraron 207 infracciones. Entre ellas, 79 fueron por alcoholemia positiva con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l, 40 por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos circulaban sin patentes o con patentes adulteradas.
Los operativos, realizados en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, incluyen verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores. Se fiscaliza todo tipo de vehículos, desde autos particulares hasta motos y vehículos de transporte recreativo.
“Conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato, sobre todo en contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido. Las consecuencias pueden ser graves”, advirtieron desde la ANSV.
Además de los controles en ruta y accesos, la agencia interviene sancionando a quienes evidencian conductas de riesgo en la vía pública, reafirmando que la seguridad vial no admite excepciones en Pinamar ni en el resto del país.
