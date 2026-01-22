Evalúan una traqueotomía para Bastian tras no poder retirarle el respirador

Según el parte médico difundido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante la tarde del miércoles se realizó una prueba para evaluar si el paciente podía respirar de manera espontánea. Sin embargo, se evidenció una falta de respiración autónoma de probable origen neurológico, lo que obligó a reanudar la asistencia respiratoria mecánica.

Ante este cuadro, el equipo médico realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para avanzar en la programación de una traqueotomía, con el objetivo de garantizar una vía aérea más segura y estable.

Este jueves por la mañana se llevaron a cabo estudios complementarios para determinar la existencia de daño en el sistema nervioso central, aunque hasta el momento no se informaron los resultados.

Desde el hospital indicaron que el paciente permanece bajo estricto control médico y que su pronóstico continúa siendo reservado.