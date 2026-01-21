El intendente de Pinamar sobre las picadas: "Son un puñado de irresponsables"

Ibarguren señaló que desde hace dos años se implementaron controles más estrictos, incluyendo el uso de drones y policías de civil para detener a quienes infringen la normativa. Además, recordó que las multas pueden alcanzar los $15 millones, sumando los costos de traslado y atención médica del infractor, junto con la inhabilitación de la licencia de conducir.

“Los controles serán cada vez más exigentes. Quien no respete la ley va a tener que asumir las consecuencias”, remarcó. Según el intendente, aunque los accidentes han disminuido, persiste un grupo reducido que continúa con conductas peligrosas.

Respecto al accidente que sufrió Bastián Jerez en Mar del Plata, Ibarguren sostuvo: “Todo el país se conmocionó porque podría haberle pasado a cualquiera”. Y agregó: “En Pinamar no queremos a quienes vienen a poner en riesgo sus vidas y las de los demás”.

