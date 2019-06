De acuerdo a la denuncia, Rubí Duarte trabajó desde 2007 a 2012 como telemarketer y sufrió todo tipo de maltratos por su identidad de género, además de que la echaron de manera arbitraria. Años después, la Cámara Nacional del Trabajo confirmó que la empresa deberá pagarle una indemnización de ley agravada por daño moral.

De acuerdo a la denunciante, todo empezó, con la "discriminación positiva". "Me miraban diferente, como si fuera una extraterrestre. Pero enseguida pasaron a los chistes. De pronto en una reunión los supervisores me llamaban con mi nombre masculino delante de mis compañeros. Después empezaron a presionarme con que tenía que presentarme como varón con los clientes, cuando en realidad yo decía que llamaba desde Telefónica, simplemente, sin aclarar, y los clientes me trataban como mujer", explicó Rubi en diálogo con Tiempo Argentino.

La situación se tornó insostenible en situaciones cotidianas, como ir al baño. "Como tenía miedo de que me sancionaran por ir al de mujeres y al de varones no quería ir, me aguantaba seis horas sin hacer pis, o aprovechaba el almuerzo para salir a un bar".

Sus compañeros y compañeras la apoyaron, pero la "solución" que encontró la empresa fue que usara un baño fuera de su sector de trabajo, "para no incomodar ni a las mujeres ni a los varones", le dijeron.

Todo empeoró con un cambio de tareas totalmente arbitrario al sector administrativo. "Se intensificó el maltrato. No me querían cambiar el horario para que pudiera hacerlo y, cuando finalmente lo obtuve, se negaron a cambiar mi nombre en el sistema y en el recibo de sueldo. Fue la peor etapa".

Luego, le dijeron que se quedaba sin trabajo porque su sector cerraba, algo que no era cierto. "Entré en crisis, tuve un colapso y terminé internada bajo tratamiento psiquiátrico. Empecé una depresión de la que aún no salí, porque perder el trabajo es duro para cualquiera, pero para una persona travesti… Me acordé de la médica que a los 14 años me dijo que me iba a morir a los 30", contó.

El abogado laboralista Nahuel Altieri, defensor de Rubí, explicó que además de la discriminación, "cometieron actos gravísimos como hacerle firmar, bajo presión y mientras estaba en tratamiento psiquiátrico, un acuerdo que se demostró apócrifo. Otro hecho grave: le descontaron el día de trabajo cuando fue a hacerse el nuevo DNI, algo que la Ley de Identidad de Género prohíbe".