Por los recortes del gobierno, podría cerrar la Universidad de las Madres

"No cobramos sueldos, no podemos imprimir títulos para graduados, no podemos designar nuevos cargos ni presentar proyectos de investigación debido a la falta de recursos”, aseguraron desde la Asociación Docente de la casa de estudios. "Quieren que cierre la Universidad de las Madres, quieren que desaparezca. No lo van a lograr. Las Madres nos enseñaron a resistir", enfatizaron.

Desde enero pasado, según señaló un comunicado de la asociación, esta universidad "no recibió ningún giro presupuestario". "El Ministerio de Justicia no nos han transferido esas partidas que son nuestras, que le pertenecen a nuestra universidad, a sus trabajadores y a sus alumnos”, indicó una referente gremial.

La institución, vale recordar, fue creada bajo el ala de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y posee rango de universidad nacional desde octubre pasado, pero lo cierto es que funciona desde 2014 como instituto universitario de Derechos Humanos. Actualmente, cuenta con 240 docentes y 60 trabajadores no docentes, que mantienen el servicio educativo para 2.240 estudiantes universitarios pese a no cobrar su sueldo desde enero.

El comunicado difundido en las últimas horas advirtió que "la universidad se encuentra completamente desfinanciada por el Estado Nacional” y menciona el “incumplimiento de una serie de derechos y obligaciones”.

universidaddelasmadres1.jpg En 2023, la casa de estudios de las Madres adquirió el rango de universidad nacional por ley.

Desde la asociación consideran que la falta de transferencia de las partidas no sólo se debe al ajuste aplicado por la administración de La Libertad Avanza, sino también a una cuestión ideológica. “Puede advertirse la verdadera motivación del Poder Ejecutivo: perseguir y hostigar a la comunidad educativa de la Universidad de las Madres en razón de la opinión política e ideológica, cercenando sus derechos constitucionales más elementales”, puntualizó el documento.

"Quieren que bajemos la persiana, pero nosotros seguiremos funcionando con las limitaciones que significa no tener un presupuesto, pero con todo el compromiso que podemos ofrecer", concluyó el texto.