Punta del Este: habló la argentina que amenazó a un hombre con un bate de béisbol

La mujer, identificada como Andrea y de profesión instrumentadora quirúrgica, explicó que el episodio se dio mientras intentaba estacionar en una zona muy concurrida de la ciudad uruguaya. Según su relato, activó las balizas para esperar que otro vehículo liberara un espacio cuando un conductor comenzó a golpearle el vidrio y a insultarla. Dijo que se sintió intimidada y que por ese motivo bajó del auto con el bate.

Andrea sostuvo que estaba sola y que en el otro vehículo viajaban varias personas. En ese contexto, afirmó que el elemento que llevaba era una forma de defensa y no una intención de agredir. También señaló que el hombre involucrado comenzó a filmarla durante el cruce.

El motivo del bate

Durante la entrevista, Andrea agregó que fue víctima de un secuestro en 2010, hecho que, según explicó, le dejó secuelas vinculadas a la seguridad personal. Indicó que vive en Buenos Aires, que tiene vidrios blindados en su vehículo y que suele llevar un objeto de protección por temor a nuevas situaciones de riesgo.

El episodio ocurrió el domingo 11 de enero, en una de las arterias más transitadas del balneario. En el video se escucha un insulto, luego la mujer detiene la marcha y se acerca al otro vehículo con el bate en la mano. La situación no pasó a mayores y no se registraron daños ni personas heridas.

Fuentes de la Policía de Maldonado confirmaron que no hubo denuncias formales y que no se inició ninguna causa judicial. El hecho quedó registrado como una disputa vial sin intervención de la fiscalía. Andrea, por su parte, cuestionó la difusión del video y sostuvo que afectó su imagen personal.