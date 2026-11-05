Visita del papa León XIV: qué pasará con los bancos, el dólar y las operaciones bursátiles

En cuanto a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el cronograma tendrá particularidades. Este viernes habrá negociación bursátil, pero no liquidación. En cambio, el lunes 9 y el martes 10 no habrá actividad en BYMA ni en la Caja de Valores.

El miércoles 11 se retomarán las operaciones con negociación y liquidación, aunque habrá restricciones para determinados instrumentos. No estarán habilitadas las operaciones en dólar contado con liquidación (CCL), CEDEARs y liquidaciones internacionales, debido al feriado del Día del Veterano en Estados Unidos.

Qué operaciones bancarias se podrán realizar durante el cierre

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales de las entidades financieras. El home banking, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio funcionarán con normalidad.

A través de esas plataformas será posible realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y movimientos, gestionar inversiones y constituir plazos fijos. Además, quienes necesiten efectivo podrán retirarlo en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos al sistema de extracción de dinero.

Por otra parte, los vencimientos de créditos, impuestos y servicios previstos para el viernes 6 se trasladarán al siguiente día hábil, es decir, al miércoles 11 de noviembre, sin generar intereses ni penalidades por la demora.