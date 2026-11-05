Visita del papa León XIV: qué pasará con los bancos, el dólar y las operaciones bursátiles

El Día del Trabajador Bancario y los feriados dispuestos por la llegada del Pontífice provocarán varios días sin atención en las sucursales. Cómo funcionarán los canales digitales y qué operaciones estarán habilitadas.
Los bancos de todo el país permanecerán cerrados durante varios días por la combinación del Día del Trabajador Bancario y los feriados dispuestos por la visita del papa León XIV a la Argentina. El cronograma comenzará este viernes 6 de noviembre y se extenderá hasta el martes 10, por lo que habrá cinco días consecutivos sin atención bancaria presencial.
Las entidades públicas y privadas retomarán su actividad habitual el miércoles 11 de noviembre, aunque habrá una excepción en la provincia de Buenos Aires, donde la atención se reanudará el jueves 12. Durante ese período tampoco habrá actividad cambiaria en las jornadas consideradas feriados financieros, por lo que el dólar oficial y las cotizaciones financieras no tendrán operaciones habituales.
Este viernes 6 de noviembre no habrá operaciones en el mercado cambiario debido al Día del Trabajador Bancario, que conmemora un nuevo aniversario de la constitución de la Asociación Bancaria. Por ese motivo, no cotizarán el dólar oficial ni el mayorista y tampoco se podrán comprar divisas por ventanilla.
La misma situación se repetirá el lunes 9 y el martes 10, fechas alcanzadas por los feriados vinculados con la visita del Papa. En consecuencia, quienes necesiten realizar operaciones cambiarias deberán tener en cuenta que durante esas jornadas no habrá actividad habitual en el mercado.
En cuanto a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el cronograma tendrá particularidades. Este viernes habrá negociación bursátil, pero no liquidación. En cambio, el lunes 9 y el martes 10 no habrá actividad en BYMA ni en la Caja de Valores.
El miércoles 11 se retomarán las operaciones con negociación y liquidación, aunque habrá restricciones para determinados instrumentos. No estarán habilitadas las operaciones en dólar contado con liquidación (CCL), CEDEARs y liquidaciones internacionales, debido al feriado del Día del Veterano en Estados Unidos.
Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los clientes podrán seguir utilizando los canales digitales de las entidades financieras. El home banking, las aplicaciones móviles, los cajeros automáticos y las terminales de autoservicio funcionarán con normalidad.
A través de esas plataformas será posible realizar transferencias, pagar servicios, consultar saldos y movimientos, gestionar inversiones y constituir plazos fijos. Además, quienes necesiten efectivo podrán retirarlo en supermercados, farmacias y otros comercios adheridos al sistema de extracción de dinero.
Por otra parte, los vencimientos de créditos, impuestos y servicios previstos para el viernes 6 se trasladarán al siguiente día hábil, es decir, al miércoles 11 de noviembre, sin generar intereses ni penalidades por la demora.
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