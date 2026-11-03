Visita del Papa León XIV: cómo funcionarán los trenes y los colectivos

El operativo especial comenzará el domingo 8 de noviembre e incluirá servicios ferroviarios adicionales, traslados gratuitos para voluntarios y restricciones en aeropuertos y accesos.
El Gobierno nacional anunció un operativo especial de transporte por la visita del Papa León XIV, que llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre. Los colectivos y trenes de jurisdicción nacional funcionarán con cronogramas de día hábil durante varios días, incluso en los feriados, para facilitar el traslado de los fieles a las celebraciones previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Luján.
El dispositivo también contempla servicios ferroviarios nocturnos y refuerzos especiales, el traslado de unos 4.000 voluntarios a Luján y restricciones temporales en distintos aeropuertos. Además, algunas estaciones permanecerán cerradas y habrá interrupciones en los recorridos de las líneas Mitre y San Martín.
Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencias de día hábil desde las 18 del domingo 8 hasta la noche del miércoles 11 de noviembre. El esquema se mantendrá durante los feriados y buscará garantizar una mayor disponibilidad de unidades para los asistentes a las misas.
En el caso de los trenes, los servicios funcionarán con cronogramas de día hábil durante el lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de noviembre. La medida alcanzará a las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.
También se incorporarán trenes nocturnos, adicionales y con horarios extendidos, incluso en franjas en las que habitualmente no circulan formaciones. Durante la madrugada del lunes habrá servicios especiales desde la medianoche y a lo largo de toda la noche, en la previa de la misa prevista en el Monumento de los Españoles.
El operativo ferroviario tendrá otro refuerzo durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, con extensiones horarias y servicios adicionales para facilitar la llegada de los fieles a la celebración junto a la basílica de Luján.
Por otra parte, el Gobierno entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE especiales destinadas a los voluntarios designados para colaborar con la organización. Los beneficiarios podrán viajar gratis en colectivos, trenes y subtes entre el viernes 6 y el viernes 13 de noviembre, inclusive. Las tarjetas quedaron en manos del Episcopado para su distribución.
Además, se prepara un operativo de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján durante el lunes 9 y martes 10. El dispositivo contará con la colaboración de las cámaras empresarias del transporte automotor y se realizará antes de la misa del miércoles.
La visita también provocará restricciones temporales en las operaciones aéreas. En el Aeroparque Jorge Newbery habrá limitaciones el domingo 8, de 15.50 a 17.50; el lunes 9, de 11.15 a 13.15; y el martes 10, de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10, por los traslados del Papa a Córdoba y su regreso. En el aeropuerto de esa provincia, las restricciones regirán el martes de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55. En Ezeiza, en tanto, podrían registrarse demoras el miércoles 11, entre las 13 y las 15, cuando León XIV parta rumbo a Perú. Las aerolíneas ya fueron notificadas y se recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con cada compañía.
En cuanto al servicio ferroviario, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas, sin ascenso ni descenso de pasajeros, desde las 18 del sábado 7 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. A su vez, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, con interrupciones en las estaciones Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque, según corresponda.
Por último, el Acceso Oeste permanecerá cerrado desde la hora cero del miércoles 11 de noviembre, jornada en la que el Papa celebrará una misa en la basílica de Luján. El operativo fue coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, el municipio de Luján, las empresas de transporte y la Conferencia Episcopal Argentina.
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