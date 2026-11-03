Visita del Papa León XIV: cómo funcionarán los trenes y los colectivos

la falta de mantenimiento de los trenes pone en peligro "la salud de los pasajeros", según reconoce el propio Gobierno

También se incorporarán trenes nocturnos, adicionales y con horarios extendidos, incluso en franjas en las que habitualmente no circulan formaciones. Durante la madrugada del lunes habrá servicios especiales desde la medianoche y a lo largo de toda la noche, en la previa de la misa prevista en el Monumento de los Españoles.

El operativo ferroviario tendrá otro refuerzo durante la noche del martes 10 y la madrugada del miércoles 11, con extensiones horarias y servicios adicionales para facilitar la llegada de los fieles a la celebración junto a la basílica de Luján.

Por otra parte, el Gobierno entregó a la Conferencia Episcopal Argentina 24.000 tarjetas SUBE especiales destinadas a los voluntarios designados para colaborar con la organización. Los beneficiarios podrán viajar gratis en colectivos, trenes y subtes entre el viernes 6 y el viernes 13 de noviembre, inclusive. Las tarjetas quedaron en manos del Episcopado para su distribución.

Además, se prepara un operativo de colectivos para trasladar a alrededor de 4.000 voluntarios desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Luján durante el lunes 9 y martes 10. El dispositivo contará con la colaboración de las cámaras empresarias del transporte automotor y se realizará antes de la misa del miércoles.

El Monumento de los Españoles será escenario de la misa que el Papa celebrará durante su visita a Buenos Aires.

La visita también provocará restricciones temporales en las operaciones aéreas. En el Aeroparque Jorge Newbery habrá limitaciones el domingo 8, de 15.50 a 17.50; el lunes 9, de 11.15 a 13.15; y el martes 10, de 6.30 a 8.30 y de 17.10 a 19.10, por los traslados del Papa a Córdoba y su regreso. En el aeropuerto de esa provincia, las restricciones regirán el martes de 7.30 a 9.30 y de 15.55 a 17.55. En Ezeiza, en tanto, podrían registrarse demoras el miércoles 11, entre las 13 y las 15, cuando León XIV parta rumbo a Perú. Las aerolíneas ya fueron notificadas y se recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus vuelos con cada compañía.

En cuanto al servicio ferroviario, las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas, sin ascenso ni descenso de pasajeros, desde las 18 del sábado 7 hasta el inicio de los servicios del jueves 12. A su vez, las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos durante determinadas franjas del lunes 9 y martes 10, con interrupciones en las estaciones Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque, según corresponda.

Por último, el Acceso Oeste permanecerá cerrado desde la hora cero del miércoles 11 de noviembre, jornada en la que el Papa celebrará una misa en la basílica de Luján. El operativo fue coordinado entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia, el municipio de Luján, las empresas de transporte y la Conferencia Episcopal Argentina.