Qué es un meteotsunami y cuáles son las razones por las que ocurren

Ahora bien, ¿qué es un meteotsunami? Se trata de una ola de gran tamaño que se forma en el mar, cuyo origen no está relacionado con terremotos ni con actividad sísmica, sino con fenómenos atmosféricos. Este tipo de ola se genera a partir de cambios bruscos en la presión atmosférica, generalmente asociados a tormentas intensas, frentes fríos o vientos muy fuertes.

Los meteotsunamis suelen producirse en zonas costeras poco profundas, como bahías o puertos, donde la forma del fondo marino y de la costa puede amplificar su impacto. Aunque por lo general no alcanzan el nivel de destrucción de un tsunami de origen sísmico, pueden provocar daños en embarcaciones, infraestructuras portuarias y representar un peligro para bañistas y pescadores.

Este fenómeno es más frecuente en regiones como el mar Mediterráneo, el golfo de México y algunas costas de Estados Unidos, aunque puede ocurrir en cualquier parte del mundo donde se den las condiciones atmosféricas y geográficas adecuadas.

A diferencia de los tsunamis tradicionales, los meteotsunamis son difíciles de predecir, ya que dependen de la compleja interacción entre el clima y el mar. No obstante, los meteorólogos vigilan las variaciones repentinas de presión y las tormentas severas para emitir alertas a las autoridades y a la población costera.

Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención a los avisos meteorológicos y, ante tormentas intensas o cambios súbitos en el nivel del mar, alejarse de la costa y buscar refugio en zonas elevadas.