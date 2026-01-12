Incendios en Chubut: el fiscal descartó la hipótesis de un atentado mapuche

"Si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas. La Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas", escribió la exministra de Seguridad.

En diálogo con Buenas Tardes China, Mayer indicó que el incendio se originó el pasado lunes 5, minutos antes de las 15, con dos focos casi en simultáneo en un área de bosque.

El fiscal explicó que, a partir de la intervención de los peritos, lograron determinar a través de un aparato la “existencia de gases” en los “puntos cero” del incendio, lo que revelaría la presencia de acelerantes como combustible en el lugar.

“La investigación va hacia un inicio del fuego intencional para generar el incendio”, aseguró Mayer y añadió que en los sectores analizados no hay ningún camping cerca. También dijo que no se encontraron fogones o rastros de que alguien haya iniciado una fogata para cocinar.

“Es a 200 metros del único camino, en el medio del bosque. Alguien que por lo menos tuvo que habérsele presentado la posibilidad de generar semejante daño sabiendo la cantidad de gente que había en Puerto Patriada”, apuntó.

Mientras que agregó que ese camino es la única posibilidad de entrar y salir del lugar, el cual queda “en el medio de la nada” entre El Hoyo y Puerto Patriada y que lo más próximo es un balneario.

Mayer explicó que la investigación para encontrar a los presuntos culpables se basa en el relevamiento de cámaras de seguridad, testimonios y entrevistas a quienes estuvieron cerca de los focos; como así también un seguimiento de la ubicación de las antenas de los celulares.

También se refirió a la posibilidad de que sea más de una persona responsable por el “desastre de que se quemen casi 12.000 hectáreas”, ya que fueron dos focos de incendio. Y sostuvo que todavía se desconocen los motivos del origen del siniestro, lo cual forma parte del proceso penal.

Sobre la posibilidad de que haya especulación inmobiliaria detrás de los focos ígneos, respondió que “está dentro de las posibilidades”, pero que el espacio no da para eso: “Es una ladera de la montaña, no es el lugar. Hay otros lugares para hacerlo”.

Y al ser consultado sobre la versión de que comunidades autoproclamadas mapuches hayan originado los incendios en Chubut, el fiscal aseveró: "Está totalmente descartado. Es lo más alejado de la realidad de lo que vivimos".

Incendios en Chubut: Victoria Villarruel viajó a Epuyén

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, viajó a Epuyén para ponerse al tanto de la situación en una de las localidades más golpeadas por el avance del fuego, que ya provocó pérdidas millonarias y miles de hectáreas devastadas.

Villarruel se trasladó a la zona vía terrestre para tomar contacto directo con el escenario de la emergencia, en momentos en que el operativo contra los incendios entró en una fase clave. Durante el trayecto hacia el sur, la vicepresidenta realizó una parada en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) de La Adela, en La Pampa, donde fue vista mientras continuaba su viaje por vía terrestre rumbo a la Patagonia.