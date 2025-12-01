Qué significa "Rage bait", la palabra del año para el Diccionario Oxford

La elección tuvo lugar tras tres días de votaciones en los que han participado más de 30.000 personas, y después de que los expertos de Oxford University Press hayan considerado también el sentimiento del público y hayan realizado un análisis léxico de datos.

Tal y como apuntan desde la entidad, la selección de “rage bait” refleja un ciclo informativo dominado por el malestar social, los debates sobre la moderación y la regulación del contenido online y la preocupación por el bienestar digital. En este sentido, los expertos aseguran que el término simboliza un cambio profundo en la forma en que la población habla de la atención, la interacción y la ética online.

Desde Oxford University Press señalan que el término fue empleado por primera vez en una publicación de 2002 en el portal Usenet para designar la reacción de un conductor al ser adelantado por otro. Desde entonces, apuntan, se ha consolidado en la jerga de internet utilizada para describir tuits virales y la conversación digital.

“Rage bait” hace referencia al contenido diseñado para provocar ira por ser frustrante, ofensivo o deliberadamente divisivo. Su uso se ha popularizado a medida que los algoritmos de las redes sociales han comenzado a compensar el contenido más provocador, y ciertos segmentos de usuarios han buscado impulsar el engagement y la notoriedad mediante desinformación o material basado en teorías de la conspiración.

“El hecho de que exista la palabra "rage bait" y su uso haya aumentado drásticamente significa que somos cada vez más conscientes de las tácticas de manipulación en las que podemos caer en la trampa online"; ha comentado Casper Grathwohl, presidente de Oxford Languages, en un comunicado. “Antes, internet se centraba en captar nuestra atención despertando la curiosidad a cambio de clics, pero ahora hemos visto un cambio drástico: ahora secuestra e influye en nuestras emociones y en cómo respondemos”.

Grathwohl apunta que el término de este año, unido al del anterior -"brain rot"- crean una ilustración de lo que significa ser humano en un mundo dominado por la tecnología y los extremos de la cultura online. Así, señala que mientras “brain rot” capturó el agotamiento mental del scroll interminable, "rage bait" arroja luz sobre el contenido diseñado a propósito para provocar indignación y generar clics. “Juntos, forman un poderoso ciclo donde la indignación genera interacción, los algoritmos la amplifican y la exposición constante nos deja mentalmente exhaustos. Estas palabras no solo definen tendencias; revelan cómo las plataformas digitales están transformando nuestra forma de pensar y comportamiento”, añadieron.