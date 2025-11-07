Le suspenden la licencia a la joven que fue golpeada por un jubilado

Testigos de lo ocurrido dieron detalles sobre la forma de conducir de la joven y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le suspendió la licencia de conducir debido a una “conducta temeraria”.

A partir de la difusión de la agresión en los medios, los funcionarios de la ANSV descubrieron que el auto de Robledo no tiene patente trasera, lo que implica “otra infracción grave”.

El informe agrega que “en las redes, la conductora (por Robledo) se mostraba manejando a más de 150 kilómetros por hora y filmándose al mismo tiempo, como si fuera un logro".

Si bien el organismo aclaró que esta sanción “no tiene relación con el hecho de violencia que sufrió” este jueves, sí dejó en claro que la medida se tomó por las “imágenes que exhiben su conducta peligrosa al volante”.

image

Lo la exposición que tuvo el hecho, usuarios de las redes visitaron los perfiles de la joven y descubrieron que suele compartir contenido que hace dentro de su auto, como el uso del celular mientras conduce. Luego borró estos posteos y dejó sólo los de sus vacaciones.

De esta forma, la ANSV recibió “varias denuncias ciudadanas sobre su conducta vial” y el organismo “la identificó y pidió la inhabilitación de su Licencia Nacional de Conducir por poner en riesgo a terceros“.

En el comunicado, se indica que será notificada por la jurisdicción donde se emitió su licencia y deberá ser evaluada luego “para demostrar que puede conducir sin representar un peligro en las calles”.

video

El hecho

Todo ocurrió en el barrio porteño de Villa del Parque cuando la joven estacionó su auto frente a la casa de un vecino y fue golpeada en la cara con una llave por un hombre de 70 años, que luego fue demorado por la Policía de la Ciudad.

El episodio ocurrió el martes por la tarde, sobre Terrada al 2600, y fue registrado por la víctima, que decidió filmar el momento en el que el hombre comenzó a increparla. El video se viralizó en redes y generó fuerte impacto por la violencia de la escena.

Según relató Agustina, todo comenzó cuando escuchó ruidos y vio al vecino golpeando su vehículo. Bajó a pedirle explicaciones y comenzó a grabar. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí me pegó una piña en la cara con la llave del auto”, contó. El golpe le causó un corte en el labio y una herida en la pera.

En las imágenes se escucha a la joven gritar “¡Me pegó en la boca!”, mientras el hombre la insulta. Un transeúnte intervino para frenar la agresión y evitar que la situación pasara a mayores.