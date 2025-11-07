Impactante: El método japonés que enseña a los chicos a evitar accidentes viales

En Japón, este tipo de clases forman parte de la educación vial infantil, que combina teoría y práctica para que los chicos comprendan los riesgos antes de vivirlos. Las autoridades locales promueven estos ejercicios con acompañamiento de instructores y personal de tránsito.

En Argentina, 4.000 muertos por año en accidentes viales

En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que mueren unas 4.000 personas por año en siniestros viales. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica esa cifra en 1,19 millones.

El video japonés reabre el debate sobre cómo enseñar prevención de manera efectiva. Más allá del método, el objetivo es el mismo: que cada persona vuelva a su casa sin ser una estadística más.