General |

Impactante: El método japonés que enseña a los chicos a evitar accidentes viales

Un video viral muestra una clase de seguridad vial en Japón donde los niños ven un accidente simulado con un maniquí.

El video se difundió por redes y generó sorpresa en todo el mundo. En una escuela japonesa, un grupo de alumnos observa desde una grada como un muñeco que representa a un niño cruza sin mirar y es atropellado por un auto. No hay sangre ni dramatismo, pero el golpe seco del impacto alcanza para dejar claro el mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Impravenpawar/status/1986681072739098920?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1986681072739098920%7Ctwgr%5Eba60058572a07387bdac06e635a857e320f00d0a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Factualidad.rt.com%2Factualidad%2F572181-aprenden-ninos-japon-seguridad-vial&partner=&hide_thread=false

En Japón, este tipo de clases forman parte de la educación vial infantil, que combina teoría y práctica para que los chicos comprendan los riesgos antes de vivirlos. Las autoridades locales promueven estos ejercicios con acompañamiento de instructores y personal de tránsito.

ADEMÁS: Cuál es el peligroso reto de Tik-Tok que provocó la muerte de un niño

En Argentina, 4.000 muertos por año en accidentes viales

En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que mueren unas 4.000 personas por año en siniestros viales. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica esa cifra en 1,19 millones.

El video japonés reabre el debate sobre cómo enseñar prevención de manera efectiva. Más allá del método, el objetivo es el mismo: que cada persona vuelva a su casa sin ser una estadística más.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados