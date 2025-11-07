Impactante: El método japonés que enseña a los chicos a evitar accidentes viales

Un video viral muestra una clase de seguridad vial en Japón donde los niños ven un accidente simulado con un maniquí.
El video se difundió por redes y generó sorpresa en todo el mundo. En una escuela japonesa, un grupo de alumnos observa desde una grada como un muñeco que representa a un niño cruza sin mirar y es atropellado por un auto. No hay sangre ni dramatismo, pero el golpe seco del impacto alcanza para dejar claro el mensaje.
En Japón, este tipo de clases forman parte de la educación vial infantil, que combina teoría y práctica para que los chicos comprendan los riesgos antes de vivirlos. Las autoridades locales promueven estos ejercicios con acompañamiento de instructores y personal de tránsito.
En Argentina, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que mueren unas 4.000 personas por año en siniestros viales. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica esa cifra en 1,19 millones.
El video japonés reabre el debate sobre cómo enseñar prevención de manera efectiva. Más allá del método, el objetivo es el mismo: que cada persona vuelva a su casa sin ser una estadística más.
