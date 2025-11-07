Día del Canillita: por qué se celebra el 7 de noviembre

Dicha obra teatral representaba a los chicos que vendían periódicos en la calle, y que fue muy bien recibida por los diarieros, transformándose en un éxito.

El término canillita proviene del latín "canella", que significa caña y en lunfardo se conoce como canillita al hueso largo de las piernas. Sánchez, que falleció el 7 de noviembre de 1910 a los 35 años, los apodó de esa manera por sus piernas flacas y a partir de allí se los identificó de esa manera.

image

La primera vez que en Argentina se escuchó vocear a uno de ellos fue el 1° de enero de 1898: "Compre La República", "La República, a medio peso", gritaban, para asombro de los transeúntes.

Desde que se instauró el "Día del Canillita" los repartidores de diarios se toman franco.

Desde que se instauró el "Día del Canillita" en 1947, 37 años después de la muerte de Sánchez, cada 7 de noviembre los repartidores de diarios se toman franco en este día y por eso no hay diarios en versión papel en todo el país.

Cómo podés informarte

Por esta razón, la edición de papel de DIARIO POPULAR no estará en la calle, pero toda la información podrás encontrarla en la web del diario ( www.diariopopular.com.ar) y en las redes sociales (@populardiario en Twitter y www.facebook.com/populardiario en Facebook).