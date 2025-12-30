MasterChef Celebrity: Maxi López se despidió entre lágrimas y con una promesa

Wanda Nara llamó a su exesposo para que hable en el centro del estudio donde se encuentran las cocinas más famosas “Se me terminó el tiempo. Me están esperando, así que tengo que viajar” fue lo primero que dijo López, haciendo alusión a que debe volver a Ginebra, Suiza, para acompañar en el último tramo del embarazo y el parto de Daniela Christiansson.

Embed

Pero cuando las caras empezaban a ser largas y la angustia empezaba a apoderarse de los participantes, Maxi López les trajo algo tranquilidad al resto de los participantes “Voy a volver” les dijo, y ellos lo apodaron "el presidente".

“La decisión está tomada y tengo que irme. Tengo que acompañar a Daniela en Europa. Vuelvo después de unas semanas para estar de nuevo con mi familia de MasterChef” expresó el exfutbolista en la entrevista a solas.

Maxi se puso a llorar cuando recibió el regalo que Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tenían preparado para él: un pequeño delantal de bebé como los del programa para Lando, su segundo hijo que tendrá con Daniela Christiansson.

El exfutbolista volverá a MasterChef Celebrity siempre y cuando Yanina Latorre, quien lo va a reemplazar, lo mantenga en la competencia. “Todo esto me da más fuerzas para volver” aseguró el participante tras el regalo de sus compañeros.

"Yo iba con la caña de un lugar para el otro", admitió Maxi a Daniela en redes. "Yo iba con la caña de un lugar para el otro", admitió Maxi a Daniela en redes.

El exfutbolista Maxi López vive actualmente en Ginebra -Suiza- junto a su actual pareja, Daniela Christiansson, y su hija pequeña, Elle.

La modelo sueca atraviesa el último mes de embarazo de Lando y hace un mes, el participante se habia ausentado de Masterchef Celebrity para ir a verla. En esa ocasión, el reemplazo fue el conductor “Marley” que, como devolución de favores lo tendrá como invitado en un nuevo capítulo de "Por el Mundo" en Telefe.