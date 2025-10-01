La furia de Vero Lozano con Telefe por los Martín Fierro: "Después piden favores"

"Una noche de Hotel. Premios Martín Fierro, manos vacías, corazón lleno. Trabajo en equipo con amor y dedicación", publicó Verónica, en sus redes sociales, tras irse con las manos vacías de la reciente entrega de los galardones al trabajo en la pantalla chica. Pero la catarsis de la conductora no quedó en un posteo de Instragram...

Horas después, ya desde su programa en las tardes de Telefe, fue por más y dijo todo lo que piensa: "Sacáme todo. Se nota y mucho... "Tengo muchos mensajes de miembros de APTRA que están, en estos momentos, por reunirse y decir '¿Para qué votamos? Si después hacen lo que quieren'", lanzó, al aire.

"Están diciendo que ganó tal, cuando se fijan ninguno lo votó... Lo que me indignó fueron cosas muy obvias. Muchos dicen ‘yo no lo voté’ entre ellos. Muchas injusticias. Roccasalvo (Susana) estaba indignada. Además hay que diferenciar lo que son los programas diarios de los semanales”, marcó, Lozano, muy molesta.

VERO CONTRA SUSANA GIMÉNEZ Y TELEFE

“¡Suana! La quiero, pero ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, lanzó, sin filtro, Verónica, destacando la excesiva cantidad de premios que le dieron a la diva quien, el año pasado, solo estuve tres meses al aire con un programa semanal.

"Muchas injusticias, empezando por mí. Ganó Susana y Mariana Fabbiani, Mariana está bien, merecía ganarlo. Yo no porque Susana no sea conductora, sino porque ella tiene un montón y aparte hizo cuatro programas. ¿Sabés qué...? El año que viene no voy... Te hago todo, soy buena persona, estoy ahí, haciendo el show, dándolo todo. Después, el canal me pide favores", cerró Lozano, muy enojada.