Uno de los dueños de Telefe fue atacado por avispas y terminó internado

Todo ocurrió este lunes, mientras el empresario de medios se encontraba en una chacra de José Ignacio, fue atacado por un enjambre de avispas y debió ser trasladado de urgencia un hospital. Fruto del ataque se desmayó y sufrió una fuerte baja de presión.

El hecho tuvo lugar en un campo ubicado a unos dos kilómetros de la policlínica del balneario uruguayo. Scaglione llegó al centro médico en camioneta, inconsciente y con la presión muy baja.

El médico Leonardo Falcao, que lo atendió, contó que el empresario “llegó desmayado, con la presión bajísima, menos de 7, en preparo”.

El equipo médico lo derivó de inmediato al área de reanimación y aplicó el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

“Luego de seguir todas las pautas internacionales del caso, del shock anafiláctico, pudimos estabilizarlo de a poco”, explicó Falcao en FM GENTE.

Luego de lograr estabilizarlo, lo trasladaron en ambulancia al sanatorio Mautone. El médico destacó que el vehículo, donado por una vecina del balneario, estaba completamente equipado y permitió que el paciente llegara “estabilizado perfectamente”.

Según relató Falcao, la evolución del empresario fue positiva y, al día siguiente, Scaglione regresó a la policlínica para agradecer personalmente la atención recibida. “Vino hoy a realizarnos el agradecimiento, algo que no suele pasar”, remarcó el profesional.

image

Quién es Gustavo Scaglione

La primera gran inversión de Gustavo Scaglione en medios fue la compra de Televisión Litoral, que incluía Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3. Más tarde amplió su presencia en medios gráficos y audiovisuales de Santa Fe, Salta, Tucumán y Bahía Blanca. Hoy, su objetivo es consolidarse a nivel nacional con Telefe, uno de los canales más vistos del país.

El holding de medios argentinos liderado por el empresario anunció en octubre la adquisición a Paramount del total del paquete accionario de Telefe (Televisión Federal S.A.).

“La adquisición de Telefe, una marca profundamente arraigada en la identidad cultural argentina, sella el inicio de una nueva etapa orientada al crecimiento y a la integración de ambas organizaciones, con el objetivo de fortalecer la producción y maximizar la competitividad del nuevo ecosistema multiplataforma que conformamos”, afirmó Scaglione.

La sociedad compradora, con la participación de José Luis Manzano (Integra Capital S.A.), desempeñó el rol de estructurador y asesor financiero en la operación.

Scaglione es titular de Televisión Litoral S.A. y La Capital Multimedios, dos grupos con importantes activos en televisión, radio y prensa en distintas regiones de la Argentina. Con la incorporación de Telefe, el holding se consolida como el más importante del país.