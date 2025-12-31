MasterChef Celebrity: dura devolución del jurado a Miguel Ángel Rodríguez

Al acercarse al jurado, el actor habló de su reunión que tuvo con ellos “Envídienme, porque es un privilegio total reunirme con tres estrellas”, pero Damián Betular lo retó porque tenía todo el delantal manchado y le aclaró que debería usar más el repasador para evitar eso, pero Miguel le respondió “Sí, uso los dos, pero hay una cosa que se llama 60 minutos en el reloj”.

Mientras los jurados probaban el plato del actor, los chefs indagaron en el puré de ajo verde y le preguntaron si lo había tamizado y a pesar de que Miguel Ángel aseguró que si, Germán Martitegui fue contundente “Esto no tiene ningún tratamiento”.

“Muy buen punto el lomo de la liebre” fue el comentario de Damián Betular, aunque hizo un gesto de que la berenjena mantenía el nivel del plato, pero después el resto se caía “Es como comerte un fardo de pasto, con sabor a ajo, rico el sabor, pero no es digerible” expresó el chef pastelero.

Por su parte, Germán Martitegui dijo “El sabor del ajo está muy bien. Pero un producto tan noble, ¿vos entendes que esto se lo sacamos de la boca a la reina Máxima de Holanda para traértelo a vos a acá? Ajo verde es un producto que se come mucho en Holanda y va todo para allá, lo trajimos nada más que para que ellos cocinen ahora. Es una falta de respeto al ajo”.

En el cierre de la devolución, Wanda Nara reflexionó “Tenías todo para triunfar… Yo creo que te queda una sola oportunidad esta noche, si la queres tomar o dejar, cantales una buena canción” y entonces Miguel Ángel Rodríguez les cantó un tema que inventó en el momento “Betular y Martitegui, Donato no se queda atrás”.