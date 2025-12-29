MasterChef Celebrity: Momi Giardina se ganó delantal negro de manera directa

La comediante se ganó el delantal negro y fue directamente a la Gala de Eliminación por haber preparado un plato que el jurado consideró inadmisible.
En la noche de última chance de MasterChef Celebrity realizada el último domingo del 2025, Momi Giardina se ganó el delantal negro en forma inmediata y pasó directamente a la Gala de Eliminación al preparar un plato típico de la comida de Nepal -el momo- de una forma desastrosa, que los tres jurados consideraron aberrante.
“Les voy a ser sincera, yo que ustedes no lo probaría. Me inmolo por ustedes, yo tampoco los pruebo” les dijo la actriz a viva voz a los tres jurados, por lo que Wanda Nara la corrigió y le explicó que no se estaría inmolando si no lo come.
Germán Martitegui fue el primer voluntario de los jurados y al tratar de cortar la masa remarcó que estaba todo crudo “¿Ustedes tienen ART?” preguntó Momi a manera de justificación. La salsa fue -finalmente- lo único que terminaron probando los chefs, destacando que se encontraba muy especiada y hasta le provocó un escalofrío -cercano a la naúsea- de Donato de Santis.
“Yo creo que tiempos excepcionales requieren medidas extremas” dijo Germán Martitegui antes de sacar un delantal negro de abajo de la mesa para dárselo directo a Momi Giardina.
“¡No, esto es una de las injusticias más grandes que me tocó vivir!”, expresó con sarcasmo la actriz, mirando a sus compañeros, por lo que el jurado Martitegui le pidió que los mire a los ojos cuando agarre el delantal y agregó “Se ha hecho justicia”.
Momi Giardina expresó que era inadmisible lo que le estaba pasando, y el jurado Donato De Santis le contestó que su plato también era inadmisible.
El delantal negro que recibió la actriz le significó pasar directamente a la décima Gala de Eliminación de esta cuarta temporada de Masterchef Celebrity por Telefe.
