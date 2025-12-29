MasterChef Celebrity: Momi Giardina se ganó delantal negro de manera directa

“Les voy a ser sincera, yo que ustedes no lo probaría. Me inmolo por ustedes, yo tampoco los pruebo” les dijo la actriz a viva voz a los tres jurados, por lo que Wanda Nara la corrigió y le explicó que no se estaría inmolando si no lo come.

Germán Martitegui fue el primer voluntario de los jurados y al tratar de cortar la masa remarcó que estaba todo crudo “¿Ustedes tienen ART?” preguntó Momi a manera de justificación. La salsa fue -finalmente- lo único que terminaron probando los chefs, destacando que se encontraba muy especiada y hasta le provocó un escalofrío -cercano a la naúsea- de Donato de Santis.

“Yo creo que tiempos excepcionales requieren medidas extremas” dijo Germán Martitegui antes de sacar un delantal negro de abajo de la mesa para dárselo directo a Momi Giardina.

“¡No, esto es una de las injusticias más grandes que me tocó vivir!”, expresó con sarcasmo la actriz, mirando a sus compañeros, por lo que el jurado Martitegui le pidió que los mire a los ojos cuando agarre el delantal y agregó “Se ha hecho justicia”.

Momi Giardina expresó que era inadmisible lo que le estaba pasando, y el jurado Donato De Santis le contestó que su plato también era inadmisible.

El delantal negro que recibió la actriz le significó pasar directamente a la décima Gala de Eliminación de esta cuarta temporada de Masterchef Celebrity por Telefe.