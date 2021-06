Aise contó que hace unos días el Presidente la contactó por Instagram y después le pasó su número para que lo visite cuando se encuentre en Buenos Aires. “Empezamos a hablar y me dijo que cuando estuviera en Buenos Aires me invitaba a comer a la Casa Rosada para ver la obra que hay ahí. Viajé para ir a una galería este fin de semana y le avisé”, explicó.

Fue así que finalmente el fin de semana almorzaron como Fernández le había prometido y luego le hizo un recorrido por el Salón de Evita, el Salón de las Mujeres y pidió que abrieran el Museo. “Íbamos con la custodia pero él iba prendiendo las luces, muy loco todo”, resaltó la artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@florenciaaise)

"El honorable presidente de la Nación Argentina, me invitó a ser parte del ingreso artístico argentino-mendocino, al mundo", explicó.

“Vamos a llevar a nuestras obras por el mundo, y mostrar a nuestra preciosa Mendoza, como siempre lo hicimos, y fue siempre gracias al apoyo de ustedes", comenzó diciendo la joven en su cuenta de Instagram, en un posteo que hizo luego del encuentro.

ADEMÁS:

Argentina superó los 20 millones de vacunas recibidas

"Y en esta foto muestro a @alferdezok caballeroso en todos los sentidos. Gracias por esto y gracias a todos!", expresó muy contenta por la vivencia experimentada Florencia Aise.

"La verdad es que viví un momento que recordaré por siempre. Esta reunión no tiene colores políticos ni banderas de un lado o de otro. Yo soy artista, y no quiero entrar en el debate de 'sos K, sos del Pro, no sos K', etc. Soy una artista plástica mendocina, que fue recibida por el presidente de la Nación y me siento honrada y orgullosa. Fue un increíble anfitrión, un caballero", aclaró Florencia.

florencia aise.jpeg El cuadro hiperrealista que le regaló a Alberto Fernández. @FlorenciaAise

Florencia es una artista plástica autodidacta mendocina que ganó notoriedad por sus impactantes retratos hiperrealistas, sus técnicas de collage y sus famosos bodegones y racimos de uvas. Su obra ha sido expuesta en distintas galerías y ferias de todo el mundo como en Roma, Nueva York o Miami.

La técnica de hiperrealismo se suele apreciar en retratos de grandes formatos en los que hace primerísimos planos muy cerrados. Los bodegones también son una parte fundamental de la obra de Aise y son tributos a los productos de su tierra, Mendoza.