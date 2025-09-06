Advierten por fallas en 60.000 pasaportes argentinos que impiden la lectura en los escáner

El problema se detectó inicialmente en el consulado de San Pablo (Brasil) y podría extenderse a otras jurisdicciones aún no determinadas.

Un pedido de informes del diputado Esteban Paulón al director nacional del Renaper, Pablo Luis Santos, indicó que hasta 60.000 documentos podrían estar comprometidos. Sin embargo, fuentes no oficiales sugirieron que la cifra podría superar los 200.000 pasaportes.

Cuáles son los pasaportes afectados

Según publica este sábado el diario Clarín, el error en la confección de los pasaportes genera serias dificultades para quienes están teniendo que devolver sus documentos con los que deben viajar, a veces por turismo, otras por trabajo, y otras por urgencias ineludibles.

Los documentos afectados pertenecen a la serie AAL, específicamente entre las numeraciones AAL314778 y AAL346228, AAL400000 y AAL607599, y AAL616000 y AAL620088. Dentro de estas secuencias, los pasaportes pueden verse “aleatoriamente comprometidos”, según un correo electrónico enviado a los afectados.

De acuerdo con fuentes del gobierno nacional, el “incidente” fue provocado por una tinta negra de seguridad defectuosa, suministrada por un proveedor alemán que trabajó con el Renaper durante los últimos 12 años. Esta falla es descrita como “invisible al ojo humano” y sólo detectable por equipos de lectura en puestos migratorios, ya que “la tinta no reúne las condiciones requeridas y por eso los pasaportes impresos con ella no pueden ser leídos por los scanners en los aeropuertos”.

pasaportesfallas Las fallas en los pasaportes complican a quienes quieren viajar al exterior.

Pasaportes con fallas: qué dijo el Gobierno

La administración de Javier Milei aseguró que, una vez registradas, las partidas afectadas fueron retiradas y se aplicaron todos los protocolos. Sin embargo, esta afirmación fue desestiada por ciudadanos afectados que notaron defectos visibles: pasaportes más finos y frágiles, con bordes mal cortados y manchados en la perforación con el número.

Aunque el email de aviso aclara que “este problema no se presenta en la totalidad de las impresiones”, se sincera en que el “Renaper no tiene certeza de cuáles documentos presentan imperfecciones”, lo que implica que se deben devolver sin una fecha clara de entrega para los nuevos documentos.

La situación podría incluso afectar el proceso para que Argentina vuelva a gozar del Programa Visa Waiver, que permitiría la entrada sin visa a Estados Unidos para ciudadanos argentinos, un acuerdo logrado con el gobierno de Donald Trump.

1738948807250107088.jpg Un pedido de informes del diputado Esteban Paulón al Renaper indicó que hasta 60.000 pasaportes podrían tener fallas.

Desde el Gobierno, se confirmó “el incidente” y se aseguró que, desde hace varias semanas, la situación se encuentra resuelta y la producción continúa con normalidad. Indicaron, en ese sentido, que el Renaper, en coordinación con Migraciones y Cancillería, trabajó para que, en caso de detectarse una anomalía, se pueda advertir que se trata de un pasaporte legal y se garantice el tránsito del ciudadano, notificando sobre la reposición del ejemplar.

El diputado Esteban Paulón cuestionó la falta de un control de seguridad que evitara la entrega de documentos fallados. En un pedido de informes al Congreso, solicitó detalles sobre el procedimiento de detección, los posibles riesgos para la seguridad de los afectados (especialmente en el extranjero), las medidas futuras para evitar estos problemas, el plazo estimado para la reposición, y las acciones junto a Cancillería para garantizar el reconocimiento y libre tránsito en el exterior.