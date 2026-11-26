La presentación se hizo ante medios de prensa, influencers y referentes del sector. A través de distintas activaciones, se busca incentivar las reservas para la temporada estival.
Con una convocatoria exclusiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta presentó oficialmente este jueves su temporada de verano 2026/2027 y el Programa Provincial de Incentivo a la Demanda Turística.
La actividad estuvo encabezada por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Laura Teruel; el secretario de la entidad, Horacio Repucci; el vicepresidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina, Aldo Elías, y su director Ejecutivo, Franco Di Pasquo; el director Nacional de Desarrollo y Promoción de la Nación, Pablo Cagnoni; el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires, Adrián Manzotti; y el jefe de la Unidad de Venta Directa e Indirecta, Corporativo y Vacacional en Argentina, Emiliano Gandulia.
Estuvieron presentes también la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y la subsecretaria de Promoción y Marketing, Laura Alcorta.
Ante periodistas, creadores de contenido y actores públicos y privados de la industria, las autoridades exhibieron el nuevo spot promocional, detallaron los ejes de una estrategia diseñada para atraer viajeros desde el principal mercado emisor del país y ofrecieron degustaciones de vinos de altura, alfajores regionales y el espectáculo folclórico del trío salteño Cabales, en una muestra integral de la identidad norteña.
Para acompañar ese lanzamiento, PreSalta, enmarcado en la política Impulso Salta, reintegrará el 50 % de las compras anticipadas realizadas en prestadores adheridos, con un tope de $ 150.000 por persona para aplicar en nuevos consumos dentro del territorio provincial. El beneficio alcanza tanto a residentes salteños como a visitantes, con el objetivo de dinamizar las reservas, facilitar la planificación de las vacaciones y movilizar la economía de cada localidad. Las bases y condiciones y el listado de empresas participantes se encuentran disponibles en www.presalta.ar.
Este acto coronó una semana de intenso despliegue territorial en la capital porteña. El cronograma comenzó los días 21 y 22 de noviembre con la participación institucional y artística de la Provincia en República Folklore, y continuó el domingo 23 con juegos y activaciones participativas en el centro comercial Alto Palermo, instancias donde el público general conoció de cerca los alcances del Programa Provincial de Incentivo a la Demanda Turística.
El esquema rige para operaciones concretadas entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Quienes contraten prestaciones dentro de ese lapso podrán recorrer Salta y aprovechar su beneficio en destino desde el 4 de enero hasta el 5 de marzo de 2027. Para validar la devolución, los interesados deben gestionar sus comprobantes en www.presalta.ar.