Recuperan en Argentina un cuadro robado por los nazis hace 80 años

El hallazgo se remonta a una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, que detectó el cuadro publicado en un anuncio inmobiliario, colgado sobre un sofá verde en una sala de estar. La vivienda pertenecía a una de las hijas de Friedrich Kadgien, alto funcionario nazi responsable del robo. El anuncio ya fue retirado.

La obra pertenecía a Jacques Goudstikker, un importante comerciante de arte judío-neerlandés, y figuraba desde hacía décadas en listas internacionales de piezas desaparecidas.

La investigación

Durante el operativo en Mar del Plata, se inspeccionó la casa de Patricia Kadgien, hija del exfuncionario nazi, aunque el cuadro no se encontraba en el establecimiento. Como consecuencia, la Justicia dispuso el arresto domiciliario de Patricia y su esposo por obstrucción a la investigación.

En otra propiedad familiar, se secuestraron dos cuadros del siglo XIX y varios dibujos y grabados, que serán analizados para determinar si también fueron robados durante la época de la guerra.

El rastro de Kadgien

Friedrich Kadgien fue miembro de las SS y mano derecha de Hermann Göring. Participó en los Planes Cuatrienales del régimen nazi, que financiaban la industria bélica alemana, y se cree que fue uno de los expertos financieros más importantes del Tercer Reich, apodado “el mago de las finanzas”. Tras la guerra, huyó a Suiza y luego se instaló en Brasil y Argentina, donde vivió hasta su muerte en 1978 sin enfrentar cargos por su pasado.

‘Retrato de una dama’ no es solo un cuadro, es un testigo silencioso de la Segunda Guerra Mundial. Robado por la burocracia nazi y perdido entre continentes, su hallazgo conecta Países Bajos, Brasil y Argentina en un hilo de historia y crimen.

Los herederos de Goudstikker ya anunciaron que reclamarán formalmente la devolución del cuadro. Mientras que la Justicia continúa con el análisis de las piezas recuperadas y otras diligencias relacionadas con la investigación.