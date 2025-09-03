Estados Unidos continúa el proceso para que los argentinos puedan entrar sin visa

De esta forma, lo ratificó el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, a cargo de Kristi Noem, a través de un escueto mensaje en la red social X donde criticó duramente la publicación de Axios.

“Lo que resulta realmente ‘vergonzoso’ es que a Axios se lo considere periodismo. Como les informamos, no hubo ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina”, detalló el Homeland Security junto a una captura de la publicación.

Previamente, Axios había informado que el secretario de Estado, Marco Rubio, habría postergado el entendimiento firmado en julio luego del caso de una presunta maniobra de corrupción vinculada al Gobierno de Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/1963315612165562540&partner=&hide_thread=false What's actually "embarrassing" is for Axios to call this journalism. As we told them there was no new or additional visa waiver program related document pending a signature with Argentina.



DHS looks forward to working with Argentinian officials going forward. pic.twitter.com/uyNOrKf1vg — Homeland Security (@DHSgov) September 3, 2025

La versión del medio estadounidense aseguraba que la comitiva argentina, liderada por el director de ARCA, Juan Pazo, se había enterado de la cancelación del encuentro cuando estaba en viaje. De todos modos, esto fue desmentido.

Axios, un medio especializado en política y asuntos de poder en Estados Unidos, aseguró que la Casa Blanca transmitió su inquietud por las denuncias. “Digamos que no nos pareció bien”, declaró a ese portal un alto funcionario de la administración Trump. Y agregó: “Es vergonzoso”.

El propio gobierno argentino fue consultado por el medio estadounidense, pero evitó dar detalles. “No discutimos los detalles de conversaciones diplomáticas privadas”, respondieron desde la oficina de prensa de Javier Milei.

El gobierno argentino y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires habían anunciado 28 de julio en conjunto la puesta en marcha del procedimiento para que la Argentina volviera al Programa de Exención de Visas.