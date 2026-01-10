Rescate en San Luis: un ministro salvó a turistas atrapadas por la crecida de un arroyo

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mediador en red (@mediadorenredok)

Álvarez Pinto, quien fue electo intendente de Villa Merlo y se encontraba de licencia, transitaba la zona en bicicleta cuando advirtió la emergencia. Las intensas lluvias que caían sobre las sierras provocaron un aumento rápido del nivel del arroyo. Testigos relataron que a una de las mujeres se le trabaron las piernas entre las piedras por la presión del agua, dejándola en estado de shock.

El ministro no dudó en actuar: ingresó al arroyo con casco y vestimenta deportiva, tranquilizó a las turistas y las guió hasta un sector más seguro. Gracias a su intervención, todas lograron salir sin lesiones. Antes del rescate, Álvarez Pinto había registrado en video las densas nubes sobre la sierra y advertido sobre las lluvias que luego desencadenarían la crecida.

El ministro relató: “Salí a pedalear como siempre y, antes de llegar a El Talar, nos agarró la lluvia. Me llamó la atención la cantidad de agua que caía arriba de la sierra y vi que el arroyo estaba creciendo. Había dos señoras muy asustadas y desesperadas, y la crecida podía aumentar, así que decidí meterme, conociendo un poco el arroyo”.

El episodio refleja la rapidez con la que el nivel de los arroyos puede variar en la región. Tras el hecho, los Bomberos Voluntarios de Los Molles difundieron recomendaciones de seguridad, advirtiendo que las lluvias en las sierras pueden generar crecidas súbitas que ponen en riesgo a quienes disfrutan de los balnearios. Señalaron que señales como escurrimientos en las laderas, cambios de color del agua, presencia de espuma, ramas o sedimentos y un ruido profundo y constante semejante a un trueno deben ser interpretadas como advertencias de peligro inminente.