Mar del Plata arranca enero con una ocupación del 65%

Así lo confirmó el vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica (AEHG), Hernán Szkrohal, quien trazó un panorama moderadamente optimista sobre el arranque del verano en la principal ciudad balnearia del país.

“Estamos alrededor de un 65% de ocupación, lo que representa una mejora importante respecto del año anterior”, explicó Szkrohal en diálogo con Radio Rivadavia. El dirigente aclaró, sin embargo, que el repunte no se traduce de manera homogénea en todos los rubros y que el comportamiento del consumo continúa siendo cauteloso.

Gastronomía alta gama

Según detalló, la gastronomía de alta gama y los restaurantes de vanguardia trabajan a pleno, con reservas anticipadas que en algunos casos ya cubren las próximas dos o tres semanas.

En contraste, los sectores más vinculados al consumo masivo muestran mayor prudencia. “Los consumos están cuidados”, afirmó el empresario al describir la actitud de los sectores medios, afectados por la pérdida de poder adquisitivo.

El diagnóstico es compartido por comerciantes locales y referentes del sector teatral, que reconocen una mejora en la circulación de turistas, aunque todavía por debajo de las expectativas iniciales con las que se proyectó la temporada.

En ese contexto, el clima aparece como un factor decisivo para consolidar la tendencia alcista. Tras un comienzo de enero con temperaturas más frescas de lo habitual, los pronósticos anticipan máximas por encima de los 25 grados para los próximos días, lo que podría impulsar nuevas llegadas.

En términos generales, la ocupación hotelera y extrahotelera oscila entre el 60% y el 65%, mientras que los balnearios del frente costero alcanzan un promedio del 75%. Desde el sector destacan que existe un piso del 60% de clientes marplatenses que alquilan carpas y sombrillas por toda la temporada, lo que aporta previsibilidad al negocio.

Alquileres temporarios

En el mercado de alquileres temporarios de casas y departamentos, la ocupación promedio se ubica en torno al 60%, una cifra similar a la del año pasado.

Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, señaló que la demanda se concentra principalmente en el centro y macrocentro, especialmente en las zonas cercanas a Plaza Colón, donde predominan las unidades de uno y dos ambientes. “Confiamos en que durante la próxima semana y el fin de semana venidero aumente el caudal de gente, como ocurrió históricamente”, sostuvo.

Desde la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines (Cebra), su presidente Nelson Díaz Aguirre afirmó que el balance de fin de año fue positivo y que los primeros días de enero “están un poco mejor que la temporada pasada”. Además, remarcó un cambio en los hábitos del turista: estadías más cortas, alquileres por día o por semana y preferencia por la cercanía, con visitantes que dejan el auto estacionado y se mueven a pie.

El optimismo también alcanza al sector público. Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc) adelantaron que el promedio general supera el 60%. Su titular, Diego Juárez, lo calificó como “un excelente pronóstico”, aunque pidió cautela ante la diversidad de ofertas de alojamiento y la volatilidad de las reservas.

El movimiento se refleja, además, en los accesos a la ciudad. Entre el 1 y el 8 de enero se registraron 3.532 servicios de ómnibus en la terminal local, frente a los 3.245 del mismo período de 2025. A esto se sumó un aumento del tránsito por la Autovía 2, con picos de más de 500 vehículos por hora en el peaje de Maipú durante la tarde, en su mayoría provenientes del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.