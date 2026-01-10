Accidente en un paso a nivel: una familia sobrevivió al choque con el Tren Patagónico

El siniestro se produjo alrededor de las 10, cuando el tren que viajaba desde Viedma hacia San Carlos de Bariloche embistió, por motivos que aún se encuentran bajo investigación, a un Renault 12 que intentaba cruzar las vías. A raíz del impacto, el vehículo fue arrastrado varios metros hasta que la formación ferroviaria logró detener su marcha.

Minutos después del choque, efectivos de la subcomisaría 74 de Comallo, personal de Bomberos Voluntarios y del hospital local acudieron al lugar para asistir a las víctimas. En el auto viajaban un matrimonio y su hijo menor de edad, quienes fueron trasladados de manera preventiva al hospital de Comallo. Fuentes oficiales confirmaron que ninguno de ellos sufrió lesiones de gravedad.

Operativo en el lugar del accidente

En el lugar del accidente se desplegó un importante operativo para asistir a los heridos, ordenar el tránsito y despejar las vías, lo que permitió que la formación pudiera continuar su recorrido tras las tareas de rigor.

Asimismo, se dio intervención al área de Criminalística de Bariloche, que quedó a cargo de las pericias para determinar con precisión cómo se produjo el choque.

Si bien las causas del hecho no fueron confirmadas oficialmente, las primeras hipótesis apuntan a una posible negligencia por parte del conductor del vehículo menor, una situación que suele repetirse en este tipo de siniestros en pasos a nivel sin barreras.

Tras el episodio, desde el Tren Patagónico reforzaron el llamado a respetar estrictamente las normas de seguridad vial en cruces ferroviarios. “Los pasos a nivel son zonas de alto riesgo y el tren siempre tiene prioridad de paso”, recordaron desde la empresa estatal.

En ese sentido, remarcaron que las formaciones ferroviarias no pueden detenerse de manera inmediata, por lo que cualquier maniobra imprudente puede derivar en consecuencias graves o fatales. “Respetar la señalización y no intentar ganarle el paso al tren es clave para evitar accidentes”, señalaron.

El choque ocurrido en Comallo fue tomado por la compañía como un nuevo llamado de atención sobre la importancia de la responsabilidad individual al circular por zonas ferroviarias. “Priorizar la seguridad por sobre el apuro puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia”, concluyeron.