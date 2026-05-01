Revés judicial para las empresas que quieren demoler y reconstruir el Luna Park

La resolución afecta directamente los planes de DF Entertainment y la firma internacional Live Nation, que buscan reemplazar el histórico estadio por uno más moderno.
En un fuerte revés para el proyecto de renovación del emblemático Estadio Luna Park, la Justicia porteña ordenó frenar de manera inmediata todas las tareas de demolición y remodelación previstas en el predio, en una resolución que afecta directamente los planes de DF Entertainment y la firma internacional Live Nation, responsables de la explotación del recinto.
La medida fue dictada este 30 de abril de 2026 por la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad. El tribunal hizo lugar a los recursos presentados contra un fallo de primera instancia que había rechazado una cautelar y, en consecuencia, resolvió detener cualquier intervención constructiva o demolición hasta que exista una decisión definitiva.
La resolución representa un nuevo obstáculo para el controvertido plan de modernización que DF Entertainment y Live Nation proyectaban desarrollar en el histórico estadio durante los próximos años. El Luna Park cuenta con protección patrimonial por su relevancia histórica y cultural.
Entre las principales objeciones planteadas por las organizaciones que impulsaron la demanda figuran:
Al evaluar el expediente, los jueces Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta entendieron que existen indicios suficientes para considerar que el proyecto podría incumplir la normativa vigente.
Entre los puntos destacados del fallo, señalaron que:
Además, el tribunal advirtió que, al tratarse de un Monumento Histórico Nacional, cualquier obra podría ocasionar daños irreversibles si se ejecuta antes de una revisión judicial completa.
Con estos fundamentos, la Cámara consideró acreditados los requisitos de “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, por lo que dispuso la suspensión integral de las obras como medida cautelar.
La decisión significa un nuevo golpe para DF Entertainment y Live Nation, que buscaban avanzar con una profunda transformación del estadio, y deja abierto un escenario de incertidumbre sobre el futuro del Luna Park.
Por el momento, el histórico recinto permanecerá protegido bajo supervisión judicial, a la espera de una sentencia final que determine si el proyecto podrá continuar o deberá modificarse de manera sustancial.
La disputa judicial alrededor del estadio se extiende desde hace varios meses. En diciembre de 2025 se había dispuesto una primera suspensión de las obras; posteriormente, en marzo de 2026, otra instancia judicial habilitó ciertos avances, y ahora la Cámara volvió a ordenar la paralización del proceso.
Mientras tanto, la demolición seguirá detenida hasta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo, lo que incluso podría derivar en cambios profundos en el proyecto o en su cancelación definitiva.
El caso mantiene enfrentados a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo representa un estadio icónico de Buenos Aires, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, sede de espectáculos musicales, eventos deportivos y actos políticos a lo largo de varias generaciones.
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