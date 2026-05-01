Fernando Espinoza: "Este 1° de mayo está marcado por la tristeza y desesperanza, con más de 300 mil nuevos desocupados"

Junto a trabajadoras y trabajadores de la quinta provincia argentina, La Matanza, Fernando Espinoza se movilizó en una nueva convocatoria nacional que describe la profunda crisis económica y social que atraviesa el país: “Otra vez el pueblo argentino salió a las calles en este 1° de mayo diferente, marcado por la tristeza y la desesperanza, con más de 300 mil nuevos desocupados en la Argentina”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “El Peronismo está donde hay que estar, en la calle, con la juventud y con los más grandes, para decirle basta al gobierno de Milei”.