Mauricio fue llevado primero al Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, y el sábado fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario. Allí los profesionales médicos determinaron que presentaba politraumatismos y tres fracturas en el brazo y el codo izquierdos. Actualmente permanece internado y aguarda la llegada de los insumos necesarios y la asignación de un turno para ser intervenido quirúrgicamente.

Una discusión de tránsito terminó con un motociclista herido en RosarioUna cámara registró cómo una camioneta embistió a Mauricio en Casilda y Mar del Plata. Se fracturó el codo y espera una cirugía en el Heca. El conductor huyó, fue interceptado y quedó libre horas después. https://t.co/D22lFzA8OX — Mauro Yasprizza (@MauroYasprizza) November 16, 2026

El conductor fue liberado pocas horas después del choque

El automovilista fue detenido el mismo viernes y trasladado a la Comisaría Décima. No obstante, recuperó la libertad horas más tarde por decisión del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El abogado Maximiliano Special, representante legal del motociclista, explicó que al momento de resolverse su liberación la Fiscalía todavía no disponía de las imágenes de las cámaras de vigilancia ni de los testimonios de la víctima y de las personas que presenciaron el episodio.

Con la incorporación de esos elementos a la investigación, la querella intentará acreditar que el hecho no fue un simple accidente de tránsito, sino que habría existido una acción deliberada por parte del conductor de la camioneta.

Mientras avanza la causa judicial, Mauricio continúa hospitalizado y permanece a la espera de una operación para tratar las lesiones que sufrió.