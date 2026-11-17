La víctima, de 47 años, sufrió tres fracturas y permanece internada a la espera de una operación. El conductor de la camioneta fue detenido, pero recuperó la libertad horas después.
Una pelea de tránsito que comenzó varias cuadras antes terminó con un violento choque en Rosario. El conductor de una camioneta atropelló a un motociclista, lo lanzó por el aire y huyó del lugar sin brindarle asistencia. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.
El episodio tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, cerca de las 7.15, en el cruce de Casilda y Mar del Plata. De acuerdo con la reconstrucción, ambos conductores habían protagonizado una discusión algunas cuadras antes a raíz de una maniobra vehicular. La confrontación continuó hasta esa esquina, donde el automovilista realizó un movimiento brusco y embistió directamente al motociclista.
A raíz del impacto, Mauricio, de 47 años, salió despedido de su vehículo y chocó contra un árbol ubicado sobre la vereda. En las inmediaciones también circulaban dos peatones que presenciaron la escena. La motocicleta, por su parte, sufrió importantes daños.
Después del choque, el conductor de la camioneta no se detuvo para ayudar al herido y escapó a toda velocidad. Sin embargo, varios automovilistas que escucharon los gritos de auxilio de la víctima iniciaron una persecución y lograron detenerlo a pocas cuadras. Luego dieron aviso a la Policía.
Mauricio fue llevado primero al Hospital Eva Perón, en Granadero Baigorria, y el sábado fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario. Allí los profesionales médicos determinaron que presentaba politraumatismos y tres fracturas en el brazo y el codo izquierdos. Actualmente permanece internado y aguarda la llegada de los insumos necesarios y la asignación de un turno para ser intervenido quirúrgicamente.
El automovilista fue detenido el mismo viernes y trasladado a la Comisaría Décima. No obstante, recuperó la libertad horas más tarde por decisión del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El abogado Maximiliano Special, representante legal del motociclista, explicó que al momento de resolverse su liberación la Fiscalía todavía no disponía de las imágenes de las cámaras de vigilancia ni de los testimonios de la víctima y de las personas que presenciaron el episodio.
Con la incorporación de esos elementos a la investigación, la querella intentará acreditar que el hecho no fue un simple accidente de tránsito, sino que habría existido una acción deliberada por parte del conductor de la camioneta.
Mientras avanza la causa judicial, Mauricio continúa hospitalizado y permanece a la espera de una operación para tratar las lesiones que sufrió.
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