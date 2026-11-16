El operativo estará a cargo de "funcionarios y profesionales" del Municipio de Lanús. Los vecinos y comerciantes de la zona se manifestaron frente a la sede de la empresa distribuidora de gas.
La Justicia habilitó este lunes las tareas de demolición controlada en el lugar donde ocurrió la explosión de un caño de gas y el posterior incendio que dejó un muerto y 30 heridos, siete de ellos de gravedad, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada.
De acuerdo con un comunicado difundido por la empresa Metrogas, el operativo estará a cargo de "funcionarios y profesionales de la Municipalidad de Lanús, para permitir la continuidad de los peritajes".
En este sentido, la Fiscalía interviniente autorizó la reducción a 50 metros del perímetro restringido desde el punto donde sucedió la explosión, por lo que "las empresas podrán reconectar los servicios de esas viviendas afectadas", según señalaron.
La fiscal Yanina Estévez tomó esta medida, luego de "una reunión mantenida por funcionarios municipales, Defensa Civil de Lanús, Bomberos del Ministerio de Seguridad provincial, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (EnReGE), Edesur y Metrogas, que coordinaron la distancia de seguridad para rehabilitar servicios básicos como el agua, la electricidad y el gas", agregó la compañía distribuidora en el comunicado.
Un grupo de vecinos y comerciantes se manifestaron este lunes en la sede de Metrogas en Lanús para exigir respuestas y justicia por la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada.
“Estamos escrachando a Metrogas y la empresa tercerizada porque no dieron la cara, para ellos somos un número más”, expresó uno de los vecinos. En su reclamo, contó que, minutos antes del hecho, fueron los propios operarios quienes le advirtieron a la gente que se alejara de la zona: “Nos dijeron ‘váyanse que va a explotar todo'”.
En tanto, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial, al considerar que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”. Según el comunicado de la comuna, el personal de la empresa reportó el incidente a su propio servicio de emergencias interno y no a las autoridades pertinentes. Se explicó que la rotura del caño ocurrió a las 09:44 y la explosión, minutos antes de las 10:50.
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