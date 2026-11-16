La explosión del caño de gas dejó un muerte y 30 heridos.

Explosión en Remedios de Escalada: reclamos de vecinos y comerciantes

Un grupo de vecinos y comerciantes se manifestaron este lunes en la sede de Metrogas en Lanús para exigir respuestas y justicia por la explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada.

“Estamos escrachando a Metrogas y la empresa tercerizada porque no dieron la cara, para ellos somos un número más”, expresó uno de los vecinos. En su reclamo, contó que, minutos antes del hecho, fueron los propios operarios quienes le advirtieron a la gente que se alejara de la zona: “Nos dijeron ‘váyanse que va a explotar todo'”.

En tanto, el Municipio de Lanús anunció que se presentará como querellante en la causa judicial, al considerar que existió un “evidente incumplimiento de los protocolos de emergencias por parte de la empresa Metrogas”. Según el comunicado de la comuna, el personal de la empresa reportó el incidente a su propio servicio de emergencias interno y no a las autoridades pertinentes. Se explicó que la rotura del caño ocurrió a las 09:44 y la explosión, minutos antes de las 10:50.