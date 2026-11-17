INDEC publicó los montos mensuales para cubrir alimentación, educación, vestimenta y cuidado de niños y adolescentes de hasta 12 años.
El costo mensual de criar a un hijo en Argentina alcanzó los $754.869 en octubre de 2026 para el grupo de mayor edad contemplado en la medición. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que difundió los valores actualizados de la canasta de crianza.
Según el relevamiento oficial, los montos necesarios para afrontar los gastos de bienes, servicios y tareas de cuidado se ubicaron entre $591.320 y $754.869, de acuerdo con la edad de los chicos.
El informe del organismo estadístico presentó cuatro categorías etarias, con los siguientes valores mensuales:
Menores de 1 año: $591.320.
Niños de 1 a 3 años: $704.198.
Niños de 4 a 5 años: $600.445.
Niños y adolescentes de 6 a 12 años: $754.869.
El indicador contempla dos grandes componentes para calcular cuánto dinero se necesita mensualmente para criar a niños y adolescentes.
Por un lado, considera los gastos vinculados con bienes y servicios esenciales, entre ellos alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslados.
Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. Para estimarlo, el INDEC toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría «Asistencia y cuidado de personas», establecida en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
De esta manera, la medición no solo refleja los gastos directos de crianza, sino también el costo del trabajo necesario para atender las necesidades de los chicos.