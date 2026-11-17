Por un lado, considera los gastos vinculados con bienes y servicios esenciales, entre ellos alimentación, vestimenta, educación, vivienda y traslados.

Por otro, incorpora el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. Para estimarlo, el INDEC toma como referencia la remuneración correspondiente a la categoría «Asistencia y cuidado de personas», establecida en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

De esta manera, la medición no solo refleja los gastos directos de crianza, sino también el costo del trabajo necesario para atender las necesidades de los chicos.