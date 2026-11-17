El SMN anticipa para este martes una jornada cálida y con lluvia, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 17 de noviembre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada cálida, con lluvias y tormentas durante la mañana, alguna probabilidad de precipitaciones hacia la tarde y mejorando hacia la noche. La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 27°C.
Para el miércoles se espera una jornada con condiciones más estables. El cielo estará algo nublado, con algunos momentos de sol durante el día y probabilidad de lluvias hacia la tarde. La temperatura oscilará entre los 18°C y los 28°C.
El jueves retornará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. La mínima será de 17°C y la máxima llegará a los 27°C. Durante el fin de semana se mantendrán las temperaturas cálidas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable y algunos momentos de sol. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 28°C y 34°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones aisladas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos parcialmente nublados, con temperaturas cálidas. Las máximas estarán entre los 26°C y 30°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario cálido, con nubosidad variable y bajas temperaturas. Las máximas se ubicarán entre los 25°C y 30°C, con mínimas cercanas a los 13°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente sobre el este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 26°C a 34°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 3°C y máximas que no superarían los 18°C. También podrían registrarse lluvias y presencia de aire frío durante toda la jornada.