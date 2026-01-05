General |

Ruta 11: corte total y alerta en Pinamar y Ostende por un derrame cloacal

El desborde interrumpió el tránsito entre ambas localidades durante varias horas. Todo se originó por la rotura de un conducto que transporta material cloacal. Un episodio de este tipo había ocurrido en abril de 2024.

La circulación por la Ruta Provincial 11 quedó completamente interrumpida este lunes entre Pinamar y Ostende, luego de un derrame cloacal que alcanzó la calzada y generó un riesgo para la seguridad vial. El episodio se inició alrededor de las cuatro de la madrugada y mantuvo el corte durante varias horas.

Desde AUBASA informaron que el tránsito fue desviado entre los kilómetros 393 y 396, con señalización y presencia de personal para ordenar la circulación. También se aclaró que los accesos internos a la ciudad de Pinamar continuaron habilitados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AU_BA_SA/status/2008143108014473379?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008143108014473379%7Ctwgr%5Ede85346bd77b76b2ac3cbe9aee9230544040b68f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmi8.com.ar%2Fun-grave-desborde-cloacal-en-pinamar-provoco-un-corte-total-sobre-la-ruta-11%2F&partner=&hide_thread=false

El derrame se originó por la rotura de un conducto que transporta materia cloacal. Al quedar obstruido su recorrido, los efluentes comenzaron a acumularse y desbordaron hacia un canal, hasta avanzar sobre la ruta. El aumento del nivel del líquido y el fuerte olor obligaron a cortar el paso de vehículos.

corte-ruta-11-derrame-cloacal-costa-bonaerense.jpg
Trabajos de saneamiento y señalización tras el derrame cloacal que obligó a cerrar la Ruta 11.

Trabajos de saneamiento y señalización tras el derrame cloacal que obligó a cerrar la Ruta 11.

ADEMÁS: Verano 2026: qué son los paradores ReCreo que ya funcionan en Miramar y Gesell

La Municipalidad de Pinamar señaló que la operación del sistema corresponde a la CALP, que fue intimada a recomponer el sector afectado y avanzar con la limpieza integral de las áreas comprometidas. Las tareas incluyen el saneamiento de los terraplenes y el redireccionamiento de los efluentes hacia zonas más alejadas.

WhatsApp-Image-2026-01-05-at-12.45.52-1024x505
Corte y saneamiento sobre la Ruta 11 tras un derrame cloacal que afectó la circulación entre Pinamar y Ostende.

Corte y saneamiento sobre la Ruta 11 tras un derrame cloacal que afectó la circulación entre Pinamar y Ostende.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanoticia1/status/2008235340633456951?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008235340633456951%7Ctwgr%5E3899792a9c7479eb99c9562cfed813b9a60e8057%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanoticia1.com%2Fnoticia%2Falgo-huele-mal-por-un-derrame-cloacal-cortaron-ruta-provincial-11-entre-pinamar-y-ostede&partner=&hide_thread=false

En paralelo, Vialidad de la provincia de Buenos Aires supervisa el estado de la calzada para garantizar que no queden residuos contaminantes antes de reabrir la circulación.

Un problema que ya tuvo señales previas

Este tipo de episodios ya se había registrado en la zona. En abril de 2024, el municipio había advertido sobre derrames que amenazaban la traza de la ruta, y en 2011 una rotura similar generó trabajos de emergencia.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados