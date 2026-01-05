Ruta 11: corte total y alerta en Pinamar y Ostende por un derrame cloacal

La ruptura de un caño cloacal provocó un derrame sobre la Ruta 11, con corte total, desvíos y trabajos de limpieza coordinados entre el municipio y organismos provinciales.
El desborde interrumpió el tránsito entre ambas localidades durante varias horas. Todo se originó por la rotura de un conducto que transporta material cloacal. Un episodio de este tipo había ocurrido en abril de 2024.
La circulación por la Ruta Provincial 11 quedó completamente interrumpida este lunes entre Pinamar y Ostende, luego de un derrame cloacal que alcanzó la calzada y generó un riesgo para la seguridad vial. El episodio se inició alrededor de las cuatro de la madrugada y mantuvo el corte durante varias horas.
Desde AUBASA informaron que el tránsito fue desviado entre los kilómetros 393 y 396, con señalización y presencia de personal para ordenar la circulación. También se aclaró que los accesos internos a la ciudad de Pinamar continuaron habilitados.
El derrame se originó por la rotura de un conducto que transporta materia cloacal. Al quedar obstruido su recorrido, los efluentes comenzaron a acumularse y desbordaron hacia un canal, hasta avanzar sobre la ruta. El aumento del nivel del líquido y el fuerte olor obligaron a cortar el paso de vehículos.
La Municipalidad de Pinamar señaló que la operación del sistema corresponde a la CALP, que fue intimada a recomponer el sector afectado y avanzar con la limpieza integral de las áreas comprometidas. Las tareas incluyen el saneamiento de los terraplenes y el redireccionamiento de los efluentes hacia zonas más alejadas.
En paralelo, Vialidad de la provincia de Buenos Aires supervisa el estado de la calzada para garantizar que no queden residuos contaminantes antes de reabrir la circulación.
Este tipo de episodios ya se había registrado en la zona. En abril de 2024, el municipio había advertido sobre derrames que amenazaban la traza de la ruta, y en 2011 una rotura similar generó trabajos de emergencia.
