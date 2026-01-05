Ruta 11: corte total y alerta en Pinamar y Ostende por un derrame cloacal

Desde AUBASA informaron que el tránsito fue desviado entre los kilómetros 393 y 396, con señalización y presencia de personal para ordenar la circulación. También se aclaró que los accesos internos a la ciudad de Pinamar continuaron habilitados.

#Tránsito En #Ruta11

Continúa el corte total de calzada en el Km 396 en ambos sentidos de circulación por evento.

Entre las zonas de Pinamar y Ostende.



Se realiza desvío sentido a CABA en el Km 398, acceso Valeria del Mar.#AUBASATeCuida@BAProvincia — AUBASA - Autopistas de Buenos Aires (@AU_BA_SA) January 5, 2026

El derrame se originó por la rotura de un conducto que transporta materia cloacal. Al quedar obstruido su recorrido, los efluentes comenzaron a acumularse y desbordaron hacia un canal, hasta avanzar sobre la ruta. El aumento del nivel del líquido y el fuerte olor obligaron a cortar el paso de vehículos.

corte-ruta-11-derrame-cloacal-costa-bonaerense.jpg Trabajos de saneamiento y señalización tras el derrame cloacal que obligó a cerrar la Ruta 11.

La Municipalidad de Pinamar señaló que la operación del sistema corresponde a la CALP, que fue intimada a recomponer el sector afectado y avanzar con la limpieza integral de las áreas comprometidas. Las tareas incluyen el saneamiento de los terraplenes y el redireccionamiento de los efluentes hacia zonas más alejadas.

WhatsApp-Image-2026-01-05-at-12.45.52-1024x505 Corte y saneamiento sobre la Ruta 11 tras un derrame cloacal que afectó la circulación entre Pinamar y Ostende.

"Algo huele mal": Por un derrame cloacal, cortaron ruta provincial 11 entre Pinamar y Ostende

Además, bloqueó la entrada al hipermercado de la conocida cadena francesa e inundó parte de sus instalaciones — LaNoticia1.com (@lanoticia1) January 5, 2026

En paralelo, Vialidad de la provincia de Buenos Aires supervisa el estado de la calzada para garantizar que no queden residuos contaminantes antes de reabrir la circulación.

Un problema que ya tuvo señales previas

Este tipo de episodios ya se había registrado en la zona. En abril de 2024, el municipio había advertido sobre derrames que amenazaban la traza de la ruta, y en 2011 una rotura similar generó trabajos de emergencia.