Verano 2026: qué son los paradores ReCreo que ya funcionan en Miramar y Villa Gesell

La Provincia de Buenos Aires puso en marcha nuevos paradores ReCreo en ambos destinos turísticos, con servicios gratuitos y actividades para todas las edades durante enero y febrero.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires inauguró una nueva edición de los paradores ReCreo en las localidades de Miramar y Villa Gesell. Se trata de espacios públicos pensados para acompañar a turistas y residentes durante la temporada de verano con servicios gratuitos y actividades abiertas a toda la comunidad. La iniciativa está a cargo de la Subsecretaría de Turismo bonaerense, que depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Los paradores funcionarán todos los días de 10 a 20 y permanecerán abiertos hasta el 28 de febrero. En ambos casos, se trata de espacios abiertos, ubicados sobre la playa, que ofrecen áreas de descanso, sombra, sanitarios, agua caliente y juegos para las infancias, además de propuestas recreativas pensadas para distintas edades.

Parador-Recreo
Los paradores combinan descanso, recreación y promoción turística en espacios abiertos frente al mar.

La agenda incluye clases de yoga, ritmos latinos, actividades deportivas, talleres infantiles y música en vivo con DJs. Todas las actividades son libres y gratuitas, sin necesidad de inscripción previa, y están orientadas a promover el disfrute familiar y el uso del espacio público.

El parador de Miramar se encuentra sobre Avenida 12, entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona de médanos amplios y mar calmo. Este destino es conocido como la “Ciudad de los Niños” y se caracteriza por sus playas familiares y su perfil tranquilo. Y en Villa Gesell, el parador está ubicado en calle 113 y playa, un punto tradicional de encuentro para quienes eligen este destino. El municipio se destaca por su identidad costera, sus extensas playas y su oferta cultural y gastronómica.

Política turística

Desde la Provincia explican que ReCreo forma parte de una política pública que busca fortalecer el turismo, promover la inclusión y acompañar el desarrollo local durante todo el año. La propuesta se enmarca en una estrategia más amplia que alcanza a los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de generar actividad económica y facilitar el acceso al turismo.

