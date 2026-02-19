Elogio y aclaración: ¿Qué comentó Trump sobre el presidente de Paraguay y las mujeres?

En su discurso inaugural, Trump agradeció la presencia de varios mandatarios y, al referirse a Peña, expresó: “¡Qué joven tan guapo! Qué bueno es ser joven y guapo… Pero eso no significa que me gustes. Las mujeres, sí”. El mandatario estadounidense hizo la aclaración en tono distendido, aunque el comentario generó interpretaciones diversas por el contexto formal del encuentro.

get

La cumbre reunió a cerca de 40 países para impulsar un plan de reconstrucción en la Franja de Gaza. Según lo informado por la Junta de Paz para Gaza, diez naciones comprometieron un total de 17.000 millones de dólares para ese fin. Entre los asistentes estuvieron delegaciones de Bahréin, Indonesia, Kosovo, Albania, Qatar, Kazajistán, Camboya, Vietnam, Uzbekistán y Egipto, además de otros representantes diplomáticos.

6997487c225346-36639080

Antes de mencionar a Peña, Trump también elogió al presidente argentino Javier Milei y al primer ministro húngaro Viktor Orban, a quienes expresó respaldo político.

El episodio ocurrió en un ámbito institucional y quedó registrado en la transmisión oficial. Hasta el momento, no se informó de una respuesta pública por parte de Peña, presidente de Paraguay.

La reunión marcó el inicio formal del nuevo organismo internacional, creado para coordinar aportes económicos y estrategias diplomáticas en Medio Oriente.