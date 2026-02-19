Descubren una compleja operación quirúrgica hecha hace 2.500 años

Los restos pertenecen a la cultura Pazyryk, pueblo nómada que habitó las montañas de Altái. El cuerpo fue hallado en 1994 en una meseta de gran altitud, y aunque no llegó a momificarse de manera natural, una lente de hielo preservó parte de la cabeza y permitió el análisis siglos después.

Según el estudio, los cirujanos de entonces realizaron una compleja operación, perforando dos finos canales de 1,53 mm en el hueso, uno en la mandíbula y otro en el hueso temporal.

Una operación compleja

La tomografía permitió crear un modelo 3D del cráneo. Allí se detectó un traumatismo severo que había destruido la articulación de la mandíbula. Según explicó Vladímir Kanyguin, jefe del laboratorio de Medicina Nuclear e Innovadora de la NSU, los antiguos cirujanos perforaron dos canales finos en el hueso y pasaron un material elástico, posiblemente tendón o crin de caballo, para reemplazar la articulación dañada.

El análisis determinó que la intervención fue exitosa y que la mujer, de entre 25 y 30 años, vivió un tiempo considerable después de la operación.

La arqueóloga Natalia Polosmak sostuvo que el procedimiento indica que esa sociedad valoraba la vida de sus integrantes. Aunque el entierro fue común, la mujer recibió una cripta de madera costosa.